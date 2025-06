Una colombiana que vive en España cuenta qué es lo que le gusta del país: “Me encanta que todo el tiempo tengas plan que hacer con gente”

Una colombiana en España explica una de las cosas que más le gustan de Madrid (@lau.vargas64/TikTok)

La mayoría de las personas que deciden marcharse a vivir al extranjero lo hacen con el objetivo de encontrar un futuro mejor: un trabajo con sueldos más altos, un coste de vida más bajo o ciertas ventajas con respecto a impuestos o ayudas. También puede ser por una cuestión personal: personas que eligen un destino determinado porque cuentan con familia o amigos allí, por ejemplo.

Pese a que estos sean los motivos que generalmente mueven dicha decisión, antes de seleccionar el país en el que se desea vivir no es solo necesario atender a estas cuestiones. La posibilidad de contar con una vida social plena es fundamental, por lo que la oferta de planes ajustados a los horarios habituales de cada uno y monetariamente viables también debe tenerse en cuenta.

Laura Vargas, una mujer colombiana que reside en España desde hace cuatro años, explica en un vídeo recientemente publicado en su cuenta de TikTok (@lau.vargas64) que este es un aspecto muy importante en su día a día y uno de los motivos por el que le gusta tanto el país y la ciudad en donde ahora vive: “Lo que me encanta de Madrid es que aquí a cualquier hora se puede hacer cualquier cosa”.

“Si vives aburrido aquí, es porque quieres”

En cada lugar del mundo existen unos horarios determinados y habituales para las comidas, irse a dormir o hacer vida social. Esto depende de las condiciones meteorológicas y de la cultura arraigada en el país. Así, mientras que en algunos sitios de Europa todo parece adelantarse, en España las comidas se retrasan y la población suele finalizar su día más tarde que en otros lugares del continente.

Laura explica que en Colombia el horario también es más temprano, pero que eso no impide que en la capital española puedan hacerse planes casi a cualquier hora del día: “Tú puedes ir al gimnasio en la mañana. No tan temprano como en Colombia, donde los gimnasios se abren sobre las 05:00 y hay clases grupales a esa hora, porque como que el ritmo de vida empieza más temprano y se termina mucho más temprano. Pero aquí me fascina que puedes ir en la mañana, los abren tipo 07:00 y, si tu horario de trabajo es tipo diez”. Además, añade que es posible también hacerlo después del trabajo o en cualquier otro momento entre esa franja horaria.

Esto no solo repercute en el deporte. La colombiana señala que quedar a tomar algo con amigos también es un plan que puede realizar “a cualquier hora, de manera literal”: “Me encanta que todo el tiempo tú tengas plan que hacer con la gente desde la mañana, quedar a desayunar, a comer, a cenar... Todo el tiempo hay cosas que hacer a cualquier hora”.

Unos amigos tomando algo en la terraza de un bar (Freepik)

La creadora de contenido, madre de dos hijos menores, “migrante, soltera, emprendedora y trabajadora por cuenta ajena también” destaca que uno de los aspectos que más le gustan de la capital es que existen planes adaptados a todos los bolsillos, incluso gratuitos: “Lo he comprobado. Eso a mí me parece encantador”. Además, la oferta es muy amplia: “Si tú vives aburrido aquí, es porque quieres”.

Por todos estos motivos, Laura se encuentra muy feliz en España, tal y como ha explicado en varios de sus vídeos: “Me parece una ciudad muy incluyente y eso me encanta, aunque seguramente le faltan muchas cosas por las que se está trabajando”.