Eric Dane, de ‘Anatomía de Grey’, revela que ha perdido la función de su brazo derecho por la ELA: ‘Ha dejado de funcionar’

Eric Dane rompió en llanto durante su entrevista, demostrando lo difícil que ha sido para él lidiar con la ELA (Créditos: YouTube/Good Morning America)

El pasado mes de abril el actor Eric Dane, conocido mundialmente por sus papeles en series como Anatomía de Grey o Euphoria, desvelaba que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa e incurable que afecta a las células nerviosas del cerebro y a la médula espinal y causa parálisis muscular progresiva.

En ese momento el intérprete pidió respeto hacia su privacidad para poder llevar el tratamiento y la enfermedad con la mayor de las discreciones. Y así ha sido. De hecho, en este tiempo ha seguido trabajando, algo que le ha hecho sentirse “afortunado”, según declaró poco después de dar a conocer el diagnóstico.

Sin embargo, las cosas han cambiado en las últimas semanas y Eric ha concedido una entrevista en el programa Good Morning America donde ha hablado del ELA.

La conversación se ha emitido este pasado lunes 16 de junio y en ella Dane, que habla con la periodista Diane Sawyer, explicó los primeros síntomas que notó. “Empecé sintiendo debilidad en la mano derecha, pero no le di importancia en aquel momento. Pensé que quizá era por usar demasiado el móvil y que la mano estaba cansada”, explicó el actor. Al cabo de unas semanas, la situación empeoró, lo que le llevó a consultar a varios especialistas, hasta que finalmente, tras nueve meses de incertidumbre, recibió el diagnóstico definitivo de ELA. “Jamás olvidaré esas tres letras, ELA, están siempre conmigo. Las tengo en la mente desde el momento en que me despierto. No es un sueño”, dijo Dane durante la entrevista.

Eric Dane, en 'Good Morning America'. (FACEBOOK: @GoodMorningAmerica)

Un año y medio después del inicio de los síntomas, la situación ha ido empeorando poco a poco y ha empezado a perder movilidad. Así lo explicó él mismo en uno de los momentos más emotivos de la conversación, desvelando que “tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo". Sin poder contener las lágrimas se derrumbó, lamentando la situación que le toca vivir: “Se está acabando. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante. Ahora estoy también preocupado por mis piernas”.

Además, explicó que su familia también ha comenzado a notar su deterioro. De hecho, durante una salida de esnórquel con sus hijas necesitó su ayuda para no ahogarse. “Mi hija tuvo que arrastrarme de regreso al barco. Rompí a llorar. Me di cuenta de que ya no estaba a salvo en el agua”, desveló.

Eric Dane, en 'Good Morning America'. (FACEBOOK: @GoodMorningAmerica)

Un diagnóstico difícil de asimilar

Eric Dane habló por primera vez de su diagnóstico con la revista People el pasado mes de abril. “Me han diagnosticado ELA. Estoy agradecido de poder contar con el apoyo incondicional de mi familia en esta etapa”, declaró entonces. El actor está casado con Rebecca Gayheart y tiene dos hijas, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

Jordi Sabaté habla sobre la enfermedad de la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente a las neuronas motoras encargadas del movimiento muscular. Entre los síntomas iniciales se encuentran la debilidad en extremidades y las dificultades en el habla, y con el tiempo, las personas pierden la capacidad de moverse, hablar, comer y respirar de manera independiente. Aunque en la actualidad no existe cura, si bien algunos pacientes pueden sobrevivir varios años tras el diagnóstico.