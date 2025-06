El método japonés que espanta a los mosquitos todo el verano

Mosquito tigre. (Europa Press)

El verano ya está aquí. Sol, piscina, playa, vacaciones. En el aire se respira un aroma dulce. La rutina, por un momento parece más fácil. La gente está de mejor humor. La vida es todo esto, un paraíso. Hasta que una noche, de repente, no puedes dormir. Los mosquitos están por todas partes. Te despiertas molesto y lleno de picaduras por toda la piel.

Este es uno de los principales inconvenientes al que se enfrentan las personas en verano. Los hogares se llenan de mosquitos entorpeciendo las horas de sueño. Las temperaturas ascienden y estos pequeños animales se convierten en auténticos quebraderos mentales para cientos y cientos de personas que buscan soluciones para contener sus andanzas. Frustrar sus planes, sin embargo, es un ejercicio que presenta muchos factores en contra.

¿Por qué es tan difícil controlar a los mosquitos?

Esto se debe a un conjunto de factores biológicos y ambientales. En primer lugar, los mosquitos, pertenecientes a la taxonomía de los dípteros, se reproducen a gran escala.

Las hembras ponen cientos de huevos a lo largo de su vida, y si las circunstancias del ecosistema lo permiten, pueden completar los ciclos de vida en menos de una semana.

Además, por su naturaleza, tienen una fácil preservación en ambientes calurosos y húmedos. Son muy sigilosos y sus habilidades sensoriomotoras les permiten detectar el movimiento humano.

Han podido adaptarse a la vida junto a las personas con facilidad, lo que ha asegurado su supervivencia. Sin embargo, pueden llegar a ser muy molestos para la cotidianeidad de las familias. Su vocación por las picaduras se debe a que las hembras necesitan sangre para poder desarrollar sus huevos. Podríamos decir que la sangre humana es parte de los nutrientes de reproducción que necesitan para crecer como especie.

Un método japonés contra los mosquitos

En el mercado hay múltiples alternativas. Frente a los típicos insecticidas, en su mayoría contaminantes, se ha popularizado un método japonés caracterizado por el katori senko (un tipo de incienso japonés cuyo principal componente es el piretro, extracto del crisantemo). Se trata de una estrategia ancestral nipona que ha llamado la atención de los españoles, desesperados por terminar con los molestos mosquitos que habitan sus casas.

Esta metodología tradicional ha demostrado resultados eficaces. Frente a las velas de citronela o los bálsamos caseros sugieren una nueva forma de combatir las potenciales picaduras y acabar con las plagas de mosquitos.

Componentes e instrucciones de uso

Su composición destaca por la mezcla de polvo de madera, almidón y sustancias insecticidas. Resulta tan eficaz debido al humo liberado, tóxico para los mosquitos.

Sin embargo, este método japonés no solo abarca el uso del katori senko, sino que constituye un conjunto de prácticas de prevención. Es decir, no solo se centra en la eliminación de los mosquitos sino en asegurarse de que las condiciones ambientales no permitan su incursión en el entorno.

Entre estas técnicas preventivas destacan mosquiteras, mallas para puertas y ventanas y el cultivo de de plantas cuyo aroma contribuyen a repeler a los insectos.

Asimismo, si bien tiene alto margen de resultados, no es muy recomendable en espacios poco ventilados o en hogares con personas asmáticas.

Dónde adquirirlo

Estos productos son frecuentes en España en tiendas asiáticas especializadas. También en establecimientos dedicados al control de plagas y a través de plataformas de comercio digital con envíos internacionales Japón-España.

Existen distintos precios. Un paquete estándar suele oscilar entre los 5 y 15 euros, dependiendo de la cantidad, calidad y la marca. Un uso regular del mismo ofrece, en todo caso, varias semanas de protección.

Aunque no debe considerarse como una solución definitiva al problema de los mosquitos, parece un producto muy competitivo que dará mucho de que hablar este verano.