Un alto cargo de EasyJet demanda a la aerolínea por trato discriminatorio tras ser despedido por “intentar coquetear”

Avión de easyJet (Reuters).

El exgerente de vuelo Ross Barr, de 48 años, ha iniciado una demanda contra la aerolínea easyJet por presunta discriminación por orientación sexual tras ser despedido de su cargo. El procedimiento se desarrolla ante el Tribunal Laboral de Edimburgo, donde Barr declaró el lunes 16 de junio que fue cesado por realizar “anuncios ofensivos” a través del sistema de megafonía del avión. Sostiene que sus intervenciones eran comparables a las de colegas homosexuales, quienes, asegura, no recibieron sanciones similares.

El despido de Barr se produjo después de una serie de quejas interpuestas por pasajeros y compañeros de trabajo entre marzo de 2023 y julio de 2024. Según la documentación presentada ante el tribunal, las acusaciones incluían comportamientos presuntamente homófobos, transfóbicos, misóginos y de índole inapropiada en contexto laboral.

Una de las quejas más destacadas surgió tras un anuncio en el que Barr afirmó por el altavoz: “Uno de mis colegas más atractivos vendrá pronto”. El exempleado alegó que esta frase había sido tomada de otro compañero y que su estilo comunicativo era similar al de otros trabajadores. También fue criticado por utilizar términos como “jovencita” para referirse a miembros de la tripulación, aunque aseguró que aplicaba esa denominación a hombres y mujeres por igual, usando también “jovencito”.

Otro incidente se relaciona con un comentario que hizo a una compañera mientras empujaba un carrito de servicio, al que describió como “trabajo de mujeres”. Barr se defendió afirmando que se trataba de un comentario autocrítico dentro de un contexto de humor habitual en la cabina.

Acusaciones por comportamiento en vuelo

Una de las denuncias más graves fue presentada por una pasajera que lo acusó de seguir a una empleada por el pasillo mientras le decía: “No estoy haciendo nada, solo te estoy mirando el trasero”. En su declaración, Barr ofreció una versión distinta, afirmando que la frase real fue: “No solo te estoy mirando el trasero”. Este episodio derivó en su suspensión temporal.

Asimismo, el tribunal fue informado de un incidente de 2022 que marcó el inicio de su historial disciplinario. En esa ocasión, un colega denunció un comentario que Barr le hizo a una trabajadora que intentaba concebir un hijo, relacionado con un aumento de pecho. El exgerente reconoció que ese comentario no fue apropiado, aunque subrayó que las conversaciones que se mantenían entre compañeros en la parte trasera del avión eran de índole personal e incluso sexual, sin que ello derivara en sanciones graves para otros.

Barr sostiene que su conducta no fue diferente de la de otros trabajadores de EasyJet. En su declaración ante el tribunal, afirmó que sus superiores le indicaron que no podía hacer “los mismos anuncios que un colega gay”, en referencia a expresiones como “cariñositos”, aunque negó haber utilizado ese término. Considera que su despido fue “desproporcionado” en comparación con otros casos dentro de la empresa, citando como ejemplo el supuesto envío de fotos de genitales por parte de un compañero que no fue despedido.

“En mis 10 años de vuelo en aviones, el ambiente era relajado y jovial. Ese tipo de cosas hace que el entorno sea más seguro”, afirmó Barr, quien asegura haber transportado a medio millón de pasajeros con una sola queja formal. El exempleado manifestó que se sintió desconcertado ante el cambio de percepción sobre su desempeño: “Pasé de que me dijeran que lo hacía todo bien a que de repente todo estaba mal”. También recalcó que sus formas y lenguaje “son básicamente los mismos que los de todos mis colegas”.

El tribunal laboral de Edimburgo continúa analizando las pruebas y testimonios presentados. La resolución del caso podría sentar precedente sobre los límites del lenguaje humorístico en el entorno laboral aéreo y sobre el tratamiento equitativo de comportamientos similares en función de la orientación sexual del personal. Por el momento, easyJet no ha emitido comentarios públicos sobre el litigio.