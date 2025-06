Un abogado asegura que el propietario no puede recuperar la vivienda para uso personal si no lo ha especificado en el contrato: “No podrá usar su derecho”

Fragmento de un vídeo de TikTok. (@legalmente.rrss)

La vivienda se ha vuelto uno de los problemas principales en los últimos meses. Pese a que siempre haya sido un tema recurrente, en España se ha acrecentado la dificultad para poder pagar un alquiler en las principales ciudades del país.

Esto es algo que inquieta los españoles. Según apunta un informe elaborado por Ipsos, el 74% piensa que no se le destina la suficiente atención a este tema. Sin duda es uno de los temas que más preocupan, lo que provoca que las cuestiones que tienen que ver con el alquiler obtengan una gran relevancia mediática.

Bajo esta premisa varios abogados han empezado a subir vídeos explicando ciertos aspectos legales que la mayoría suelen desconocer. Una de estas cuentas es @legalmente.rrss, que acumula más de 76.000 seguidores en TikTok. Gracias a los consejos que da, ya ha conseguido más de 641.000 me gusta.

“El propietario no podrá usar su derecho”

El contrato de alquiler siempre tiene muchos matices, por eso es importante que antes de firmarlo lo leas detenidamente. En el caso de ser el que alquila el inmueble también pasa algo parecido, por lo que es fundamental estar seguro de que el contrato que ofreces cubre todos los vacíos legales.

Si no pones la cláusula correcta antes de firmarlo, no podrás recuperar la vivienda que estás alquilando, ni aunque la necesites para uso personal. “El propietario no podrá usar este derecho”, advierte el experto.

Esto se aplica a todos los acuerdos posteriores a marzo de 2019, año en el que se cambió la ley para que los propietarios pudiesen ejercer el derecho a recuperar la casa que estaban alquilando en el caso de necesitarla para uso personal.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es en gran parte obligatoria y prevalece sobre el contrato, por lo que es esencial que esta cláusula quede definida en el contrato. Si no se ha añadido al contrato de manera correcta esta no tiene ningún tipo de vigencia ni valor legal.

La complejidad de la propia LAU es grande, algo que en muchos casos puede sorprender a los inquilinos y a los propietarios por partes iguales. Más allá de la duración del contrato o la actualización de la renta, existen numerosos detalles que pueden alterar significativamente los derechos y obligaciones de ambas partes.

Y es que, aunque en muchas ocasiones se cree que tan solo defiende al arrendatario, también hay partes en las que se posiciona del lado del arrendador. Un ejemplo de esto es que el propietario puede resolver el contrato en caso de impago de la renta o la fianza, subarriendo o cesión no consentida, o la realización de obras sin permiso.

También se suele infravalorar la capacidad de las cláusulas y anexos que se estipulan en el contrato. Pese a que a veces esté mal visto especificar al detalle las condiciones que se añaden. Es fundamental hacerlo para evitar caer en vacíos legales, otorgando al contrato seguridad jurídica y evitando la ambigüedad.