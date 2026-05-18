Cómo hacer la plancha abdominal perfecta, según los expertos

Mujer haciendo una plancha abdominal. (Freepik)

Con la llegada del calor y teniendo el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas empiezan a hacer deporte para estar en forma durante los meses de playa y piscina. Aunque es importante ejercitar todas las partes del cuerpo, una de las zonas a las que más prioridad se da es la de los abdominales.

Uno de los ejercicios que hacen más personas es la plancha abdominal. A pesar de que existen variantes que te ayudan a fortalecer diferentes músculos, lo cierto es que la que más predomina es la clásica.

PUBLICIDAD

Antes de aprender cómo hacerla correctamente, es importante entender que la plancha abdominal no consiste simplemente en aguantar el peso durante unos segundos, sino en mantener una postura estable y controlada que active todo el núcleo del cuerpo. Muchas veces se realiza de forma incorrecta, lo que reduce su eficacia e incluso puede provocar molestias en la zona lumbar o en los hombros.

Cómo hacer la plancha perfecta

Para hacer la plancha abdominal perfecta, lo primero es colocar el cuerpo boca abajo, apoyando los antebrazos en el suelo y situando los codos justo debajo de los hombros. Las piernas deben permanecer estiradas, con los pies apoyados y ligeramente separados para mejorar la estabilidad. A partir de ahí, lo esencial es mantener una posición activa y controlada.

PUBLICIDAD

Según explican entrenadores y organismos como el American Council on Exercise (ACE), uno de los errores más habituales es la mala alineación del cuerpo. La postura correcta debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones, evitando tanto la caída de la cadera como su elevación excesiva. Esta alineación es clave porque permite que la carga se distribuya correctamente y que el abdomen sea el principal protagonista del ejercicio.

Otro punto fundamental es la activación del core. Para ello, es importante contraer el abdomen llevando ligeramente el ombligo hacia la columna, al mismo tiempo que se activan glúteos y piernas. Esta tensión global es lo que estabiliza el cuerpo y convierte la plancha en un ejercicio realmente eficaz para fortalecer la zona media.

PUBLICIDAD

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Además, el American College of Sports Medicine (ACSM) insiste en la importancia de mantener una respiración constante durante el esfuerzo. Muchas personas tienden a bloquearla, pero lo correcto es respirar de forma controlada para mantener la estabilidad.

En cuanto a la duración de la plancha abdominal, los expertos en entrenamiento recomiendan priorizar la técnica por encima del tiempo. En principiantes puede ser suficiente mantenerla entre 20 y 30 segundos, mientras que niveles intermedios y avanzados pueden llegar a 45 o 60 segundos con buena ejecución. Más que aguantar mucho, lo importante es mantener una postura correcta y estable durante todo el ejercicio

PUBLICIDAD

La clave para que se marquen los abdominales

Aunque fortalecer e hipertrofiar la zona abdominal es muy importante, no es lo único a tener en cuenta. De hecho, el factor determinante se encuentra en el porcentaje de grasa. Por eso, más allá del trabajo específico, lo que realmente marca la diferencia es la combinación entre entrenamiento de cardio y ejercicios abdominales.

En este punto, los expertos en fisiología del ejercicio señalan que el cuerpo no elimina grasa de forma localizada, sino que lo hace de manera global según el balance energético. Esto significa que, aunque se entrene intensamente el abdomen, los resultados estéticos dependen en gran medida de hábitos diarios como la calidad de la dieta, el descanso y la actividad física general.

PUBLICIDAD