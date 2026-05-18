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Otra tragedia en islas Maldivas: un turista español muere ahogado mientras practicaba surf

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo

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Tablas de surf en la playa. (REUTERS/Toby Melville)
Tablas de surf en la playa. (REUTERS/Toby Melville)

Las Maldivas vuelven a ser el escenario de una tragedia tras la muerte de un ciudadano español de 53 años, que ha muerto ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas.

Es el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, informó la policía local.

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El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

Según reportaron las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12.57 hora local (09.57 horas de Madrid) de hoy.

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Este mismo lunes un grupo de rescatistas ha encontrado los cuerpos de los cuatro submarinistas italianos que habían fallecido la semana pasada en una inmersión en otro atolón, el de Vaavu, también llamado Felidhoo. Los cinco italianos eran miembros de una expedición científica y las causas del accidente aún no han sido esclarecidas. De hecho, los cuerpos estaban a gran profundidad y dentro de una gruta de difícil acceso, por lo que aunque hayan sido encontrados, los técnicos han explicado que irán rescatando los cadáveres de dos en dos a lo largo de estos días. El primer día ya se había recuperado uno de los cinco cuerpos y durante las operaciones de rescate, un miembro del Ejército de las Maldivas falleció a causa de problemas técnicos con el equipamiento.

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