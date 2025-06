Un hombre de 73 años se suicida tras ser desahuciado de su vivienda en Barcelona: corrió hacia el fondo del balcón y saltó

Bloque de viviendas de El Raval. (Jorge Franganillo)

Un señor de 73 años se ha suicidado en Barcelona tras ser desahuciado del piso en el que residía. La vivienda se encontraba en el barrio de El Raval y acudió varias horas después explicando que quería recuperar su ropa.

Según informa EFE, sobre las once de la mañana del jueves, una comitiva judicial ejecutó el alzamiento de esa vivienda, situada en la calle Robadors de Barcelona. Horas después, hacia las seis de la tarde, sonó la alarma del piso que había sido instalada tras el desalojo, por lo que agentes de los Mossos d’Esquadra se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo que había pasado.

La Policía de la Generalitat encontró dentro del piso al hombre que horas antes había sido desahuciado, quien argumentó que estaba cogiendo ropa. Sin embargo, el hombre corrió hacia el fondo del balcón y saltó desde el tercer piso.

Los Mossos, según fuentes policiales, intentaron retenerle para que no lo hiciera, pero no lograron evitarlo. Cuando llegaron los trabajadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), no pudieron hacer nada por salvarle.

Una vivienda okupa

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la vivienda era propiedad de un particular, que había presentado una demanda para desalojar a los ocupantes de la misma.

Vender casas con okupas dentro es totalmente legal siempre y cuando el comprador dé el consentimiento expreso

El Juzgado de Primera Instancia 2 admitió la demanda y abrió un incidente de ocupación. Por otra parte, comunicó los hechos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar un informe y adoptar las medidas pertinentes.

El informe de los propios Servicios Sociales señaló que la persona que había sido encontrada dentro de la vivienda el pasado 14 de febrero había renunciado al Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).

El SIPHO acudió en tres ocasiones al domicilio sin que nadie le abriera le puerta, por lo que dejaron notas para que pudiesen contactar con ellos. Al no obtener respuesta, comunicaron la imposibilidad de realizar un informe por renuncia y falta de contacto.

Imagen de recuro. (David Zorrakino/Europa Press)

El día 26 de ese mismo mes intentaron notificar el procedimiento judicial en dos ocasiones, pero no se encontró a nadie en dicha dirección. El 1 de abril se repitió el proceso con una nueva notificación, pero tampoco había nadie dentro del piso.

El 9 de abril, un juzgado decidió no suspender el proceso de desahucio porque no pudo evaluar la situación de vulnerabilidad del inquilino. Un día después, se dictaminó la recuperación inmediata del inmueble, programando el desalojo para el 12 de junio.

El 25 de abril se notificó el desahucio a la persona que se identificó como ocupante de la vivienda. Según el TSJC, la persona que ayer fue desalojada no es la misma a la que se le había notificado el desahucio.

Al hombre que fue desalojado ayer, se le había notificado previamente que debía abandonar la vivienda. Antes de que se fuera, los Mossos d’Esquadra, con autorización judicial, le permitieron recuperar algunas pertenencias esenciales como su documentación, teléfono móvil y ropa.