Un superviviente de cáncer canadiense gana el mayor premio de la lotería cuatro veces, tres en un año: “Las probabilidades son astronómicas”

David Serkin es sobreviviente de cáncer y ha ganado cuatro veces la lotería. (Western Canada Lottery Corporation)

Si alguien pregunta cómo se dice “ganador de lotería” en el oeste de Canadá, la respuesta remitirá a un nombre propio: David Serkin. Superviviente de cáncer y residente de Alberta, Serkin acumula cerca de 2,5 millones de dólares (alrededor de 2,16 millones de euros) en premios de lotería después de encadenar tres grandes botes entre agosto de 2024 y mayo del 2025. Queda algo lejos de las 14 victorias de Stefan Mandel - el economista rumano que utilizó sus conocimientos de logística para descubrir una “fórmula” para ganar la lotería -, pero para no haber hecho más que comprar sus boletos sin plan ni trampa alguna, David tampoco se queda corto.

Según la Western Canada Lottery Corporation (WCLC), los billetes afortunados de Serkin marcaron la segunda, la tercera y la cuarta vez que ha resultado premiado en un sorteo de lotería. Un hito improbable que multiplica su rareza cuando se recuerda que el primer gran premio llegó hace ya más de una década, con un billete que le ganó 250.000 dólares, según informa NOW Toronto.

Dos millones y medio en loterías en menos de un año

La secuencia más reciente se inició el 20 de agosto, con un premio de 500.000 dólares. No pasó mucho sin que la fortuna reapareciera: el 16 de noviembre, Serkin sumó un millón. El cierre lo puso el 3 de mayo con otro millón, con un ticket que compró en una gasolinera de Lethbridge, el pueblo donde vive. La WCLC calcula que las probabilidades para el primer premio eran de 1 entre 33,3 millones. Si a eso se añaden los boletos premiados anteriores, la historia de Serkin queda más cerca del mito que de la estadística.

David Serkin ha ganado la lotería cuatro veces, tres en un año (Adobe Stock)

A la pregunta lógica sobre cómo se consigue algo así, Serkin ofrece una respuesta sencilla: perseverancia y algo de rutina. El propio ganador explica que lleva jugando a la lotería desde 1982, aunque desde luego no será el único que lleve tanto tiempo haciéndolo. Según dice, lo hace por el simple gusto de participar: “Compras el billete, lo revisas y, si ganas, te alegras. Si no, puedes probar otra vez”. Nada de estrategias ocultas ni fórmulas infalibles: solo constancia y la calma de quien acepta las vueltas del azar.

En declaraciones a la organización del sorteo, Serkin reconoce la excepcionalidad de su historia: “Sé que las probabilidades son astronómicas, y no creo que vuelva a pasar”, señala, “pero todavía me gusta comprar billetes”. El último lo adquirió por capricho, mientras repostaba gasolina, convencido de que no había nada que perder. La noticia del nuevo golpe de suerte no tardó en saltar entre su círculo de amigos: la reacción fue tan espontánea como incrédula. “¿Otra vez?”, exclamaron cuando les invitó a un café y les compartió la buena noticia.

Con los recuerdos frescos del último bote, con el que la pareja disfrutó de unas vacaciones en Hawái, las expectativas quedan claras. “Llevé a mi esposa a Hawái con el último premio y toda lógica probabilística y se embolsó un par de millones en apenas unos meses. Si tiene algún truco, no lo ha compartido, y se puede llegar a entender. Otros han intentado encontrar, sin éxito, la llave a la victoria asegurada. Solo Serkin, que no lo estaba intentando, parece haberla descubierto.