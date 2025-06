Sánchez contiene a un PSOE “decepcionado” por la presunta implicación de Santos Cerdán en el ‘caso Koldo’ y gana tiempo para intentar salvar la legislatura

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Ferraz. (EFE/Daniel González)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ganó tiempo para intentar salvar la legislatura. El líder socialista llevaba desde el pasado 29 de abril sin someterse a una rueda de prensa. A pesar de los escándalos que se han sucedido desde entonces, como la apertura de un juicio oral contra su hermano, el procesamiento del fiscal general del Estado y las supuestas maniobras de la exmilitante Leire Díez contra la UCO, Sánchez había permanecido “escondido”, como denunciaba el PP y recomendaban en el PSOE para no “darle más entidad” a dichos escándalos.

Si bien, este jueves se vio a obligado a comparecer públicamente tras conocerse el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y remitido al juez del Tribunal Supremo en el marco delcaso Koldo, que señala al ya exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán como “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos a Koldo Gacía y a José Luis Ábalos.

Horas después de que saliera a la luz el contenido de la investigación de la Guardia Civil, y en medio de un nerviosismo desatado en el partido y también entre los socios del Gobierno, Sánchez rompió su silencio. Y lo hizo desde la sede de Ferraz, lo que supuso toda una declaración de intenciones. Es decir, para separar la supuesta implicación de Cerdán de la actuación del Ejecutivo, a pesar de que la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia se desarrolló en los márgenes del Minisiterio de Transportes, con Ábalos al mando.

Sánchez pidió disculpas en varias ocasiones, tanto al partido como a la ciudadanía. Aunque llegó a la Moncloa a lomos de la lucha contra la corrupción del PP, se da la paradoja de que este caso ha puesto en entredicho la legalidad de las actuaciones por parte de dos personas de su máxima confianza, que ejercieron como secretarios de Organización en la formación: José Luis Ábalos y Santos Cerdán (este último sucedió al exministro).

Reacciones sobre el informe de la UCO que destaca que el actual secretario de Organización del PSOE pidió a Koldo amañar el resultado de las primarias.

En lo relativo alcaso Koldo, los socialistas siempre han presumido de su “rápida” respuesta al acordar la expulsión cautelar y pedir el acta de José Luis Ábalos, quien dejó de tener peso en la formación de la rosa y en el Gobierno dos años y medio antes de que saltara a la luz la presunta trama. Si bien, la cuestión que afecta al dirigente navarro se trata de un asunto “gordísimo”, como subrayan fuentes de esta formación, que ha supuesto un antes y un después por el cierre de filas manifestado hasta este jueves por la noche, cuando la Cadena Ser avanzó parte del informe de la UCO.

Tras la rueda de prensa de Sánchez, pese a la “tristeza”, la “decepción”, y la indignación contra Cerdán, la sensación de “abondono” experimentada en la mañana de este jueves se disipó en cierta medida. Sánchez, que lamentó la confianza depositada en Cerdán, anunció una auditoria externa de las cuentas del PSOE y una reesctructuración de la cúpula del partido de cara al próximo Comité Federal del próximo 5 de julio.

Page guarda silencio: “Eso lo dice todo”

Estas medidas, a la espera de que se materialicen, logaron contener los ánimos de un partido sumido en la “decepción” por la “gravedad” de las acusaciones vinculadas a la corrupción, tal como reconocieron varios cuadros y representantes de la formación de la rosa.

“Sí, el PSOE implacable como siempre”, señaló a este medio una representante de la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso al ser preguntada sobre si las medidas anunciadas por el presidente ayudan a cortar la hemorragia. “No han pasado ni 24 horas de la filtración y a horas de tener el informe de la UCO”, destacó acerca de lo que considera una respuesta rápida. “Tolerancia 0, se llame como se llame”, apostilló.

Un líder territorial también aplaudió la actitud del secretario general: “Muy sincero y muy contundente”, añadió en declaraciones a este medio. Varias fuentes del PSOE de Andalucía, la federación más numerosa del partido, también pusieron en valor la actuación de Sánchez frente a la “la desolación y traición” por parte de Cerdán.

“El PSOE y su secretario general tenían que actuar y así lo ha hecho. La percepción en la gente es que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Tomar decisiones de forma inmediata a raíz de las informaciones. Sin titubeos”, acuñó otro representante andaluz.

No obstante, la actuación del presidente no suscitó el respaldo de Emiliano García-Page, el barón más crítico. De este modo, desde su equipo prefirieron “guardar silencio”, ya que “eso lo dice todo”. Asimismo, otro destacado miembro del PSOE catalán cuestionó el optimismo en el partido tras la rueda de prensa del presidente. “Ya no me creo nada”, añadió a este medio.

Los socios no se conforman con las explicaciones de Sánchez

Con todo, las explicaciones de Sánchez lograron aplacar una vez más al partido, aunque el secretario general socialista encarará en los próximos días el reto de pasar página de uno de los capítulos más duros de la historia reciente de la formación de la rosa. Y no solo eso, ya que también deberá ajustar cuentas con sus socios de Gobierno, Sumar, y el resto de alidos parlamentarios, que han pedido más aclaraciones.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, advirtió de que “no vamos a mirar hacia otro lado” y pidió a Sánchez un “auténtico reseteo”, además de exigirle un nuevo marco de relaciones en el Gobierno. ”Un giro de 180º“, aseveró en una rueda de prensa. También, Junts solicitó una reunión urgente para ”poder conocer de forma directa la viabilidad" de la intención de Sánchez de agotar la legislatura después de apartar a Cerdán, el responsable de negociar con los de Carles Puigdemont.

ERC también pidió llegar “hasta el final para limpiar”, y que la Justicia actúe para esclarecer los hechos. “Exigimos explicaciones claras, y teniendo en cuenta lo que dicen los informes policiales, pedimos que la auditoría que ha anunciado el partido socialista se extienda también al Ministerio de Transportes”, añadieron fuentes republicanas. Por su parte, Podemos tampoco se conforma con la destitución de Cerdán. Los de Ione Belarra pidieron a Sánchez que depure responsabilidades “entre cargos orgánicos y públicos, que aclare qué garantías dará para que no se repitan los hechos y que el PSOE devuelva el dinero robado”.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, demandó al PSOE y a Pedro Sánchez “más explicaciones”, y mostró su “sorpresa” por el hecho de que Sánchez haya dado “por bueno” el informe de la UCO de la Guardia Civil y haya asumido la gravedad de los hechos. EH Bildu, uno de los socios más ausentes en lo respecta a las reacciones a las recientes polémicas que salpican al Gobierno, también pidió abordar los casos de presunta corrupción “con absoluta transparencia y honestidad política”. “Esa debe ser también la actitud exigible al PSOE, y EH Bildu será exigente”, adelantaron los de Arnaldo Otegi.