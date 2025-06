La Reina Máxima de Holanda actualiza el estado de salud de la Princesa Amalia: “No estoy con ella, pero está bien”

La Reina Máxima ha posado para su marido, el Rey Guillermo, con motivo de su 50 cumpleaños. (CASA REAL PAÍSES BAJOS)

La tranquilidad de la familia real de los Países Bajos saltó por los aires este martes después de que la princesa Amalia, de 21 años, sufriera un accidente y tuviese que ser hospitalizada de urgencia. La heredera del trono se cayó mientras montaba a caballo, actividad que practica desde la infancia y por la que siente una profunda pasión. Como consecuencia del incidente, Amalia se fracturó un brazo y fue trasladada al Hospital Universitario de Utrecht, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El suceso ocurrió cuando la princesa se encontraba entrenando, como suele hacer con frecuencia. A pesar del hermetismo que caracteriza a la casa real, se emitió un escueto comunicado confirmando el accidente y señalando que, por ahora, no se puede determinar si esta lesión alterará la agenda oficial de la joven. Estaba previsto que Amalia participara, junto a sus padres y hermanas, en el tradicional posado de verano en los jardines del Palacio Huis ten Bosch, agendado para el jueves 12 de junio. Desde la institución reconocen que su presencia en este evento aún no está asegurada.

La reina Máxima, quien se encontraba participando en una conferencia sobre salud mental juvenil organizada por la fundación MIND Us, reaccionó con visible inquietud al conocer lo ocurrido. Un vídeo difundido por medios locales muestra el momento en que la monarca recibe una llamada, se levanta con rostro serio y abandona la sala brevemente para informarse sobre el estado de su hija. Minutos después regresó para despedirse de los asistentes y se dirigió directamente al hospital donde su hija estaba siendo atendida.

Este miércoles, la monarca ha vuelto al congreso para continuar con su agenda, y allí ha sido recibida por los medios, quienes no han dudado en preguntarle sobre el estado actual de su hija mayor. “Sí, se encuentra bien. Ahora no lo sé, por supuesto, porque no estoy con ella, pero está bien”, ha respondido ella. Aunque la operación fue exitosa y la situación está bajo control, aún no se ha confirmado cuándo reaparecerá públicamente la joven princesa.

La princesa heredera neerlandesa Amalia asiste a un banquete de estado en honor de los reyes de España, Felipe y Letizia, en el Palacio Real de Ámsterdam, Países Bajos, el 17 de abril de 2024. La pareja real española realiza una visita de estado de dos días a los Países Bajos. (Países Bajos; Holanda, España) (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL).

Una pasión sufrida

No es la primera vez que Amalia sufre un contratiempo relacionado con su afición ecuestre. En 2016 apareció con muletas en una foto familiar tras lesionarse el tobillo. Además, durante unas vacaciones en Grecia, tuvo que ser examinada por dolores persistentes en el pie que resultaron ser consecuencia de una fractura no diagnosticada previamente.

La hija mayor del rey Guillermo ha cultivado una profunda afición por la equitación desde que tenía apenas cuatro años. Su caballo, llamado Mojito, tal y como informó AD noticias, es un compañero habitual en sus ratos libres, y, de hecho, la joven cuida personalmente de él. En un libro biográfico publicado por Claudia de Breij con motivo de su mayoría de edad, la heredera confesó: “Si realmente me quieres conocer, debes verme cuando estoy con mi caballo. Es en ese momento cuando realmente puedo ser yo”.

La princesa heredera sostiene sobre sus hombros una de las mayores responsabilidades de Países Bajos. Sin embargo, tiene muy claro que no dejará de lado su pasión por los caballos, un rasgo que la conecta especialmente con su padre. El propio rey reconocía en un pódcast el año pasado: “Es maravilloso ver a una hija tan involucrada con los deportes ecuestres como lo estoy yo”.