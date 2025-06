Víctor Elías se abre con Risto Mejide y habla sobre la complicada relación con sus padres: “Pensaba que si denunciaba todo iría bien”

Víctor Elías en 'Viajando con Chester'. (Cuatro)

Víctor Elías saltó a la fama cuando apenas era un niño de la mano de la serie Los Serrano. En la ficción el joven era hijo mediano de Antonio Resines, y vivía en una familia feliz que tuvo que adaptarse a la llegada de la nueva mujer de su padre como interpretada por Belén Rueda, y las dos hijas de esta. Si bien en la pequeña pantalla todo era idílico, la vida real de Víctor Elías era muy diferente y es que tuvo una infancia muy dura debido a los problemas de sus padres con el alcohol.

Según ha contado en alguna que otra ocasión, creció en una familia con problemas de adicciones, un tema que ha abordado durante su paso por Viajando con Chester, donde ha hablado con Risto Mejide de esta infancia tan complicada.

“Mi trabajo era el éxito más absoluto que sostenía una situación muy complicada en casa’, ha empezado diciendo en la entrevista.

El salto a la interpretación llegó de la mano de su madre, quien también es actriz. “Es muy buena persona, pero tenía un problema de adicción al alcohol que le hizo convertirse en otra persona”, ha recordado Elías, añadiendo que “ella cuando bebía lanzaba la culpa a todo el mundo y para ella era complicado seguir viviendo. Al principio piensas que eso era lo normal. Pensaba que el problema era de la pareja de mis padres y yo insistía en que se separaran, entonces cuando me di cuenta de que tenía un problema. Con once años no tienes comparación, piensas que es lo normal”, ha contado.

Las situaciones que tuvo que vivir fueron tan complicadas que llegó a denunciar a su madre ante las fuerzas de seguridad del Estado cuando tenía trece años. “Mi cabeza de adolescente pensaba que si la denunciaba y se asustaba, mejoraría y todo iría bien”, ha explicado a Risto. Sin embargo, la situación fue totalmente la contraria, pues ni su madre ni su padre reaccionaron como él esperaba.

No la culpo, entiendo que le costara trabajo. Mi intención era irme con mi padre, él también tenía un problema de alcoholismo y consumía otras sustancias. Arremetieron tanto el uno contra el otro que me fui con mis tíos". Fueron precisamente ellos quienes se quedaron con su custodia, si bien ha confesado que no les conocía mucho.

Por suerte, encontró otra familia gracias a su trabajo en televisión. “Lo que le pasaba a ese chaval me ayudaba a mí. Era una serie con mucha moraleja y eso fue el parapeto que mucha gente no tenía la oportunidad de tener“, ha recordado sobre su paso por Los Serrano. Si hubieran pasado décadas de su fin, todavía mantiene contacto con Natalia Sánchez, y es que ambos crecieron juntos frente a las cámaras: “Natalia es mi familia, es la familia elegida que te llevas para toda la vida”.

Los dos empezaron una relación amorosa cuando solo tenían 14 años y, cuando Víctor denunció a su madre, la familia de ella se llegó a plantear incluso asumir su custodia, aunque finalmente él se fue con sus tíos. Estuvieron juntos hasta los veinte años, época en la que Víctor Elías consumió por primera vez drogas. “Ella es mi primer todo, mi primer amor, mi novia y creciendo lo vas entendiendo de otra manera. Pero la familia, el amor que no es pasión nunca se ha roto, siempre ha estado ahí”.

Sus problemas con las adicciones

Durante su charla con Risto, Víctor también ha querido hacer hincapié en sus problemas con las adicciones, si bien ha querido dejar claro que no cree que esta situación y sus problemas de la infancia estén relacionados. “Soy adicto desde pequeño a todo. Tengo un demonio malo que está ahí, aunque llevo muchos cuentos de días limpio”, ha explicado, matizando que es capaz de engancharse a cualquier cosa.

“He sido educado para ser adicto. Todos los adictos compartimos una disfuncionalidad infantil”, si bien ha confesado que le encantaría ser padre para “intentar romper la genética”. Gracias a su propia experiencia ha podido ayudar a personas que han pasado por algo similar: “intentas que no toquen fondo, porque lo normal es que quieras muchas personas, pero la única forma de salir de esto es tocar fondo y si siempre te van sacando las castañas... No te das cuenta de que es malo para ti”, ha sentenciado a modo de consejo.