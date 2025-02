Ana Guerra y Víctor Elías desvelan si tienen planes de ampliar la familia tras su boda

Tras casi tres años de relación, Ana Guerra y Víctor Elías sellaban su amor con una romántica boda el pasado 31 de octubre. Todavía en una nube después del que confiesan que fue el día más especial de sus vidas, y sin tiempo de irse de luna de miel por sus compromisos profesionales, la pareja ha derrochado felicidad en la presentación este lunes en Madrid de la biografía del músico, 'Yo sostenido', y no han dudado en revelar entre risas si entre sus planes, tras darse el 'sí quiero', está convertirse en padres. ¡Y su respuesta no deja lugar a dudas!

"Estamos en un punto súper dulce, maravilloso y con un nuevo bebé por su parte" -en referencia a su libro- nos ha contado la triunfita, dejando claro que por el momento no se ve siendo madre: "Es una pregunta súper retrógrada, que nos remontamos a los años 60, 70 donde la mujer recién casada ya no servía sino para limpiar, cocinar y parir. Nosotras no, ahora tenemos que vivir primero" ha sentenciado rotunda, bromeando con que todavía le queda "mucho y unos ovarios muy fértiles".

"De momento lo mío es el matrimonio. Y con un disco y unos conciertos a la vuelta de la esquina que me hacen estar muy, muy feliz" ha zanjado, revelando que estas Navidades, sus primeras como marido y mujer, habrá tiempo para tomarse un descanso. "Para nosotros es muy importante la familia, y a no ser que haya algo imprescindible, son momentos en los que queremos estar, entonces siempre nos repartimos un ratito a mi tierra y otro rato con su familia, que ya son nuestras familias las dos" ha señalado, reconociendo que este año serán especiales por su reciente boda.

Para Víctor, al que confiesa que no se acostumbra a llamar marido -mientras que él le llama "marida" porque no le gusta la connotación de la palabra mujer- unas preciosas palabras de orgullo por haber dado el paso de compartir sus 'demonios' en su libro: "En mi vida es una lección de aprendizaje, de valentía, de fuerza de voluntad, de lucha, de profesionalidad, de talento y de magia, o sea, creo que no me faltan adjetivos" confiesa, explicando que fue ella quien le empujó a contar su historia "porque el mundo necesita que dejemos de escondernos por quienes somos o por los problemas que podamos tener".

VÍCTOR DESVELA SI LE GUSTARÍA SER PADRE CON ANA

Si la triunfita se ha deshecho en piropos con su marido, Víctor no se ha quedado atrás con Ana, a la que define como "un ser de luz" en el que ha encontrado al amor de su vida y el gran apoyo para decidirse a compartir su historia.

Y si la canaria tiene claro que la maternidad no entra en sus planes por el momento, el músico no puede estar más de acuerdo con su 'marida' aunque reconoce que en el futuro sí le gustaría tener hijos: "Uy, anda que no queda. Tenemos unos hijos maravillosos, no solo por los perros sino por los proyectos.... Entonces, bueno, ahora hacerlos crecer primero estos. Tiempo al tiempo. O sea, no hay un no, no hay un sí, no hay un... Bueno, el secreto de nuestra relación es todo el rato ir viendo... El día a día". "Ahora hay que disfrutar y vivir" concluye.