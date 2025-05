La vida personal de Natalia Sánchez, Teté de ‘Los Serrano’: su relación con Marc Clotet y Víctor Elías

La vida personal de Natalia Sánchez (Montaje Infobae, @natasanchezmol)

Más de dos décadas han pasado desde que Natalia Sánchez se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión española gracias a su papel como Teté Capdevila en Los Serrano. Entonces tenía apenas 13 años y la serie de Telecinco, estrenada en abril de 2003, se consolidó como una de las ficciones cotidianas más populares del país. Hoy, a dos meses de haber cumplido 35, Sánchez ha logrado mantener una carrera sólida como actriz mientras construía una vida personal alejada del ruido mediático.

Y es que, en la actualidad, la actriz madrileña protagoniza Sueños de libertad, una serie diaria que ha devuelto a la intérprete al primer plano televisivo. Su trabajo actoral se compagina con su faceta como madre y como figura influyente en redes sociales, donde cuenta con una comunidad fiel interesada en su visión sobre la maternidad, el bienestar emocional y la vida familiar. Además, mantiene junto a su pareja, el actor Marc Clotet, con el que empezó a salir en 2014, una familia en la que sus dos hijos son su centro de atención: Lia, nacida en 2019, y Neo, que llegó poco más de un año después.

Cómo ha sido su relación con Marc Clotet

Desde que Sánchez y Clotet se cruzaron en el backstage de la obra Amantes, no se han separado. La pareja reside actualmente en una casa en las afueras de Barcelona, un entorno rodeado de naturaleza que eligieron deliberadamente para criar a sus hijos lejos del bullicio mediático, tal y como detalla El Confidencial. En sus publicaciones en redes sociales, ambos muestran fragmentos de su vida diaria, aunque mantienen una política clara respecto a la protección de la intimidad de sus hijos, cuyos rostros no comparten públicamente.

El actor Marc Clotet, hermano de la también actriz Aina Clotet, es conocido por su participación en series como Física o Química. Antes de su relación con Sánchez, estuvo casado con la actriz Ana de Armas entre 2011 y 2013, justo antes de que la intérprete cubano-española iniciara su carrera internacional en Hollywood. Después de más de diez años juntos, Natalia y Marc continúan con la chispa que surgió en aquella obra de teatro, algo que se puede percibir en la forma de hablar que tienen del otro. En una de las publicaciones que subió la actriz en su décimo San Valentín escribía: “El regalo es saber que estás al otro lado. Que seguimos remando en la misma dirección; sosteniendo, sumando, aprendiendo, emocionándonos, confiando, jugando…“.

Una segunda familia en la actuación

La vida de Natalia Sánchez, sin embargo, no se entiende sin mencionar a una figura que fue crucial en sus primeros años como actriz: Víctor Elías, su compañero en Los Serrano, donde interpretaba a Guille, su hermanastro ficticio. Lo que comenzó como una relación de amistad en la serie acabó por traspasar la pantalla, convirtiéndose en el primer gran amor de ambos durante la adolescencia. Aunque su relación sentimental terminó hace años, ambos han mantenido una estrecha amistad y se consideran pilares fundamentales en la vida del otro. Actualmente, Víctor Elías está centrado en su carrera como músico y se casó con la cantante Ana Guerra a finales de 2024.

Un evento al que acudió la actriz y que esperaba con muchas ansias. Así lo describió en una de sus publicaciones en Instagram, donde describió una de las últimas veladas que compartió con la pareja antes de la gran boda: “Nos faltaron horas… Pero nos pusimos al día, hicimos planes muy especiales…, no reímos mucho y las 4 horas y media, pasaron volando… El tiempo vuela cuando estás a gusto y en familia… Gracias por ser como sois y por el ratito tan maravilloso… Nos vemos muy pronto… ¡Qué nerviooooooos!“, explicaba. Además, la actriz dejó claro que ”no estoy buscando vestido para el gran día… estoy buscando proveedor de pañuelos para la llorera que me espera".

Asimismo, la trayectoria de Natalia Sánchez no se ha limitado al ámbito nacional. En los últimos años, ha participado en proyectos internacionales que la han llevado a viajar por distintos países, ampliando su experiencia como actriz. Recientemente, ha estrenado la serie Regreso a las Sabinas, una producción de Disney+ que protagoniza junto al actor Andrés Velencoso, y tiene pendiente de estreno la película My mother is a cosmonaut, dirigida por Andy Deliana.