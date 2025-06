Una experta explica cómo funcionan las hipotecas recargables: “Puedes solicitar la cantidad ya pagada”

Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

En situaciones en las que una persona ya ha devuelto una parte significativa de su préstamo hipotecario, surge la posibilidad de acceder nuevamente a ese capital ya amortizado sin incurrir en gastos adicionales. Este mecanismo, conocido como hipoteca recargable, permite a los titulares de una hipoteca solicitar a su entidad financiera la cantidad que ya han pagado previamente, sumando ese importe al saldo pendiente de su préstamo. Así lo explicó una experta del portal de comparación de productos financieros iAhorro, que detalló el funcionamiento y las ventajas de este producto.

Según la especialista, la hipoteca recargable se asemeja a las novaciones, pero destaca por su ausencia de costes asociados al momento de solicitar la recarga. “Este tipo de operaciones no conlleva ningún gasto”, afirmó la experta, subrayando la diferencia con otros procedimientos habituales en la gestión de hipotecas, como la novación, que sí puede implicar comisiones y gastos notariales.

Sin costes ni trámites adicionales

El proceso resulta sencillo para quienes ya han amortizado parte de su deuda hipotecaria. Por ejemplo, si una persona solicitó en 2008 una hipoteca de 200.000 euros y ha devuelto la mitad, es decir, 100.000 euros, le quedaría por pagar la otra mitad. En ese momento, el titular podría pedir la recarga de su hipoteca y solicitar de nuevo a la entidad la cantidad ya pagada. De este modo, el importe solicitado se suma al saldo pendiente, permitiendo al cliente disponer de liquidez sin necesidad de tramitar una nueva hipoteca ni asumir los costes de una novación.

A diferencia de otros productos financieros, la hipoteca recargable no exige trámites adicionales ni gastos asociados a la operación. “Con esta práctica no es necesario que solicites una novación y no tendrás que hacer frente a los costes que pueda suponer esta operación”, señaló la experta. Esta característica convierte a la hipoteca recargable en una opción atractiva para quienes buscan flexibilidad y acceso rápido a financiación, utilizando como garantía el capital ya amortizado de su vivienda.

La experta de iAhorro también aclaró que la hipoteca recargable no implica cambios en las condiciones originales del préstamo, salvo el aumento del capital pendiente. “A tu hipoteca se le sumará el importe que pidas”, explicó. Esto significa que el cliente mantiene el mismo tipo de interés y plazo de amortización, salvo que acuerde modificaciones específicas con la entidad financiera.

Diferencias con la novación o subrogación

Esta opción recuerda a la más conocida novación, que se trata de un acuerdo entre el banco y el titular del préstamo para modificar alguna de sus condiciones sin necesidad de cancelar el contrato original. Este proceso puede implicar cambios en el tipo de interés (por ejemplo, de variable a fijo), en el plazo de amortización, en la cuota mensual, en el capital pendiente o incluso en la titularidad del préstamo. La novación permite adaptar la hipoteca a nuevas circunstancias personales o económicas del deudor y suele requerir el consentimiento expreso de la entidad financiera.

Aunque no es necesario firmar una nueva hipoteca, el proceso implica ciertos costes, como comisiones por parte del banco y gastos notariales si se eleva a escritura pública. A diferencia de la subrogación —que implica cambiar de entidad bancaria—, la novación mantiene el vínculo con el banco original. Está regulada por el Código Civil y la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.