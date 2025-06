Una experta en finanzas menciona cuáles son los 3 errores financieros más comunes “de los que la gente se arrepiente”: “Quitan dinero de tu bolsillo”

La falta de planificación financiera a largo plazo suele generar arrepentimientos profundos, según la asesora financiera María Lafuente, quien ha identificado los tres errores más frecuentes que afectan la estabilidad económica de las personas. En un video publicado en su perfil de TikTok (@maria.lafuente.coach), la experta expuso que la ausencia de un presupuesto mensual, la falta de herramientas de inversión, y la adquisición de pasivos antes que activos constituyen los principales tropiezos en la gestión del dinero. Estos descuidos pueden tener consecuencias duraderas en la salud financiera de cualquier individuo.

El primer error que Lafuente observa con mayor frecuencia en sus clientes y seguidores es no invertir un tiempo cada mes en la elaboración de un presupuesto con los principales gastos e ingresos esperables para ese periodo. La asesora financiera subrayó que esto no solo permite controlar a qué se destina el dinero, sino que también facilita la identificación de oportunidades para destinar recursos al ahorro y a la inversión. La falta de este hábito básico impide que las personas tengan claridad sobre su situación económica y limita su capacidad para alcanzar metas financieras a mediano y largo plazo.

Herramientas y productos en los que invertir

El segundo error que destacó la consultora financiera se relaciona con la inacción en materia de inversiones. “No haber utilizado ninguna herramienta de inversión o, en el caso de haberla utilizado, no haber hecho más aportaciones”, afirmó la ‘fincoach’. La especialista señaló que muchas personas se quedan en la etapa de la intención y no llegan a concretar inversiones, o bien, realizan una única aportación y no continúan fortaleciendo su portafolio. Esta falta de constancia, según la asesora, reduce el potencial de crecimiento del capital y limita la posibilidad de generar ingresos pasivos a través de los intereses o rendimientos que ofrecen los instrumentos financieros.

Planificación financiera

Por último, Lafuente también abordó el tercer error más común: la tendencia a priorizar la compra de pasivos antes que activos. “Ya sabes, los que quitan dinero de tu bolsillo antes que activos, que son los que ponen dinero en tu bolsillo”, explicó la experta. Para ilustrar este punto, la creadoras de contenido en redes ofreció un ejemplo concreto: “Por ejemplo, la compra de una vivienda a modo de inversión de la que puedas obtener un alquiler y poder pagarte el coche que te has comprado”. De esta manera, la asesora financiera remarcó la importancia de adquirir bienes que generen ingresos, en lugar de aquellos que solo representan un gasto constante.

Otros errores financieros

La falta de educación financiera y la ausencia de hábitos sólidos en la administración del dinero son factores que contribuyen a que estos tropiezos se repitan en distintos contextos sociales y económicos. En sus redes sociales, la experta financiera habla con frecuencia de la importancia de una planificación correcta para evitar cometer errores simples que puedan acarrear consecuencias económicas.

En otra publicación de TikTok, Lafuente comparte como ejemplo la experiencia de uno de sus clientes, que cometió otra equivocación muy común que le costó 6.000 euros “que podría haber evitado”. Según explica la experta, su error fue invertir en varios productos “sin pensar en la fiscalidad”, otra situación por la que muchos pierden dinero sin saberlo.