El multimillonario José Elías asegura que “la planificación financiera no es inmediata” y que lo mejor es “controlar lo que se está haciendo”

Actualmente, vivimos en un contexto económico cada vez más complejo y volátil, y en el que la planificación financiera se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad de cualquier proyecto tanto personal como empresarial. Más allá de tener dinero ahorrado o hacer buenas inversiones, diseñar una estrategia económica a medio y largo plazo puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento.

Frente a la cultura del beneficio inmediato, hay personas dentro del ámbito empresarial que insisten en la necesidad de adoptar una visión más estructurada. Uno de ellos es José Elías, empresario multimillonario y dueño de los supermercados La Sirena, que ha compartido en redes sociales su visión sobre la importancia de planificar con rigor las finanzas de una compañía.

“No se trata de tener la pasta de la semana que viene”: José Elías defiende una estrategia financiera a largo plazo

El empresario ha asegurado en redes sociales que “las planificaciones financieras no son inmediatas”. En uno de sus últimos vídeos de su perfil de TikTok (@jose_elias_navarro), Elías ha desmitificado la idea de que las empresas puedan operar al margen de una estrategia económica seria y estructurada. “La gente cree que esto es: ‘Tengo la pasta de la semana que viene’. Y no”, ha señalado, en un intento por romper con esa percepción extendida de inmediatez en el manejo del dinero.

Además, Elías ha explicado que una planificación financiera real parte de objetivos concretos para el ejercicio económico en curso. “Es un tema de decir: ‘Mira, este año qué queremos hacer’, si queremos hacer esto y vamos a dar tanto beneficio, y entonces con ese beneficio vamos a salir a buscar esta financiación”, ha afirmado. Y es que no se trata solo de cuánto dinero se tiene o se espera generar, sino de cómo ese dinero se conecta con una hoja de ruta previamente diseñada.

El empresario da dos alternativas para tener una buena planificación financiera

Entre las opciones que ha planeado, una de las más comunes es recurrir a una financiación externa. Sin embargo, ha advertido sobre los riesgos de ciertas decisiones precipitadas. “Puedes vender parte de la empresa y que entre un inversor, cosa que yo ahora no te recomiendo porque no te aporta nada”, ha asegurado. En su opinión, aceptar socios financieros demasiado pronto puede restar valor a largo plazo: “Porque, por esperar un poco más, no te viene eso”, ha concluido esta reflexión.

Por otro lado, para José Elías, una buena alternativa pasa por reforzar el modelo de negocio desde dentro. “Hacer un buen año y controlar qué es lo que estás haciendo”, es, según él, un paso imprescindible antes de acudir a los mercados o ceder parte del capital. Solo a partir de ahí tiene sentido buscar una financiación estructurada, que forme parte de un plan más amplio.

En el vídeo, también ha sugerido acudir a profesionales especializados para diseñar esa hoja de ruta económica. La clave está en “irte y buscar, hacerte una planificación financiera”. “Yo te puedo ayudar en un momento dado, un tío que te puede planificar financieramente”, ha admitido, poniendo el foco en la figura del asesor financiero como una pieza fundamental en la estrategia empresarial. No se trata solo de cuadrar balances o encontrar liquidez, sino de construir un modelo de crecimiento sostenible.