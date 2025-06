Marta Peñate se sienta en ‘¡De Viernes!’ para hablar de la pérdida de su bebé con Tony Spina: “Esto no se lo deseo a nadie”

Marta Peñate y Tony Spina en una imagen de archivo (Europa Press)

Marta Peñate y Tony Spina se encuentran haciendo frente a una dura y delicada realidad. Este jueves, 5 de junio, la pareja comunicó que han perdido el bebé que se encontraba gestando la que fuera concursante de La isla de las tentaciones. Fue el pasado 12 de mayo cuando el dúo reveló al mundo la buena nueva de que se encontraban en la dulce espera de su primer hijo.

Ahora, los dos se han armado de valor para contar al mundo su dura pérdida. “Marta tuvo un leve manchado y decidió ir a urgencias. Resultado:ha perdido el embarazo, ya no late el corazón. Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida“, afirmaron en un comunicado, en el que adelantaron que la próxima vez mantendrán su dulce espera en privado.

Tan solo horas después de sacar a la luz la amarga noticia, Marta Peñate ha reaparecido en sus redes sociales para contar a sus seguidores que acudirá como invitada a ¡De Viernes! la noche de este viernes, 6 de junio, para hablar de este delicado capítulo en su vida. Eso sí, lo hace con la idea de no volver a tocar el tema y llevar este duelo en la intimidad de su hogar.

“Siendo vergüenza por dar la cara”

Lo primero que ha dejado claro la que fuera concursante de Supervivientes en el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores, ha sido el motivo por el que ha tomado la decisión de ir al espacio de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. “Sé que la mayoría me diréis que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera, y la verdad es que no tendría que darlas, pero tengo la necesidad de explicarlo”, ha expresado la canaria.

“Aún no he tenido las agallas de subir una historia enseñando mi casa, siento ‘vergüenza’. Sí, sé que es absurdo, pero no tengo valentía para mostrarme, no sé cómo hacerlo ni por dónde empezar. Sinceramente no sé cómo romper el hielo. Se me ha ofrecido en diferentes ocasiones ir al programa y por motivos que ahora no voy a explicar he declinado la oferta. Esta vez lo veo necesario, más que nada porque soy un personaje público y sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán. Así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido... porque creedme que ha sido una mierda, y esto no se lo deseo a nadie", ha continuado diciendo, dejando entrever lo difícil que ha sido para ella afrontar este capítulo en su vida.

Y ha añadido: “Mañana tendré que entrar en plató, obligándome a dar la cara. No tengo opción de salir corriendo y huir y no mostrarme como estoy haciendo por redes sociales. No entiendo por qué siento vergüenza por dar la cara, no he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, cómo empezar y terminar. Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público, pero es cierto que no quiero volver a hacerlo por no verme en estas. Estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público”.

Carlo Costanzia Padre acude al espacio de Telecinco para hablar de la sentencia de sus hijos y Marta Peñate para hablar de la pérdida de su bebé con Tony Spina.

Marta Peñate ha reiterado que no se arrepiente de haber dado visibilidad a su proceso de maternidad a través de la transferencia embrionaria. Sin embargo, ha anunciado que llevará sus próximos procesos en la intimidad con el fin de evitar volver a pasar por una situación como esta. “No me arrepiento de haber ayudado a tantas mujeres, pero sé que esas mismas mujeres entenderán que después de todo lo que me ha pasado en un futuro lo quiera llevar en privado, y su vuelvo a tener un ‘duelo’ como este... no tener que, encima, pasar por el mal trago y la obligación de contarlo. Espero que después de la entrevista de mañana no me cueste muchos días dar la cara por aquí, ojalá todo pase pronto y volver a subir mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz. Os quiero y sé que pronto daré la cara por aquí también”, ha zanjado.