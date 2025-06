Una venezolana cuenta cómo fue conseguir la visa para ir a Estados Unidos: “Revisa su Instragram porque no es la primera vez que una viene bien vestida y no se sabe”

Captura TikTok Catherine Brett

La creadora de contenido venezolana Catherine Brett, conocida en TikTok como @brettcatherine compartió con sus seguidores la experiencia surrealista que vivió durante su cita en el consulado de Estados Unidos para solicitar la visa. El video publicado ya es viral en la red social y revela detalles sobre el proceso, incluida la revisión de su cuenta de Instagram por parte de funcionarios.

“Ya tengo mi pasaporte de vuelta, así que ahora sí les puedo contar todo”, comienza diciendo en su video. Brett relata que después de varias horas en el consulado, la funcionaria que la atendía estuvo a punto de entregarle el característico papel amarillo que indica la aprobación de la visa, cuando algo casi detiene el proceso, en este caso su prórroga de su pasaporte.

Debido a la crisis migratoria y burocrática en Venezuela, el gobierno ha implementado las prórrogas como método de extensión de la validez del pasaporte. Brett explicó este sistema a la funcionaria, quien parecía confundida y le preguntó si hablaba inglés. “Sí, un poquito”, respondió ella con cautela, temiendo que declarar un dominio del idioma pudiera jugar en su contra.

Una conversación privada... con el micrófono encendido

En ese momento, la oficial se levantó para consultar a un compañero y regresó con él. Lo que no esperaba Catherine era que la funcionaria se olvidara de apagar el micrófono, lo que hizo que la protagonista pudiera escuchar parte de la conversación entre ambos. Fue entonces cuando escuchó la frase que más la desconcertó: “Revisa su Instagram, porque no es la primera vez que una viene bien vestida y no se sabe”.

“Por dentro yo estaba en shock, pero por fuera fingí que no había escuchado nada”, contó Brett. Sentada frente a ellos, vio cómo los dos funcionarios comenzaban a navegar en su perfil de Instagram desde el ordenador. “Estaban scrolleando y yo pensaba: ‘¿Qué tengo yo ahí? ¿Qué impresión estoy dando?’”.

Imagen de archivo. Visado

“Yo solo quiero ir a Disney”

Aunque no pudo seguir escuchando con claridad toda la conversación, sí oyó cuando el funcionario dijo “ah sí, viaja”, lo que pareció inclinar la balanza a su favor. Brett dedujo que, de haber sido él su oficial de entrevista, probablemente no le habría aprobado la visa. “Yo lo único que quiero es ir a Disney, casi que me volteaban a ver y me ponía las orejitas”, dijo con ironía.

Al final, la funcionaria volvió a mirar su pasaporte, se lo entregó con una sonrisa y le dijo, “felicidades, tu visa fue aprobada”. Catherine agradeció con cortesía, pero admitió que la experiencia le dejó una fuerte impresión. “Ellos analizan todo, tu lenguaje corporal, tus gestos… y ahora también tu vida digital”, explicó.

El video ha acumulado miles de visualizaciones y reacciones, y ha generado debate sobre la privacidad, el uso de redes sociales como criterio y los prejuicios dentro de procesos migratorios. Muchos usuarios comentaron que la anécdota refleja lo que ya que tu perfil en internet puede hablar más que tus papeles.