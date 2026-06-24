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Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este jueves 25 de junio, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 25 de junio

Precio promedio: 79.56 euros por megavatio hora

Precio más alto: 147.81 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 1.16 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.82 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 127.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 117.15 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 115.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.78 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 115.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.52 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 119.61 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 106.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.95 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.42 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 27.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.21 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.13 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.42 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.16 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.28 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.48 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.72 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 135.12 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 147.81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.09 euros por megavatio hora.

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