Ni manzanas ni sandía: estas son las frutas con más pesticidas, según un estudio (Public Domain vectors)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha analizado en profundidad el estado de los alimentos y la exposición a sustancias químicas como los pesticidas. El estudio, considerado el más extenso realizado hasta la fecha, examinó más de 125.000 muestras procedentes de programas coordinados entre la Unión Europea, los países miembros y controles sobre productos importados.

Dentro de los datos presentados, se destaca el caso de España, de donde se obtuvo cerca del 8,6% de todas las muestras recogidas a nivel europeo, solo por detrás de Alemania y Francia. La investigación arroja cifras que sitúan a las uvas, las fresas y las naranjas como las frutas con mayor presencia de residuos de pesticidas.

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Uvas, fresas y naranjas

El análisis de la EFSA señala que más del 60% de las uvas de mesa españolas contenían restos de pesticidas. Se trata de una de las tasas más elevadas de todo el continente. Esta fruta, cultivada principalmente en regiones como Murcia y Alicante, suele recibir tratamientos fitosanitarios intensivos para hacer frente a plagas y hongos, lo que contribuye a la presencia de múltiples sustancias activas en una misma muestra.

Las fresas presentan un índice aún más alto de residuos, ya que más del 70% de las muestras analizadas en España arrojaron resultados positivos en presencia de pesticidas. La forma de cultivo y la textura porosa de la piel favorecen la absorción de sustancias químicas. En la provincia de Huelva, responsable de la gran mayoría de la producción nacional, se emplean sistemas de cultivo que, aunque avanzan hacia una gestión integrada de plagas, siguen recurriendo a productos fitosanitarios para proteger la fruta.

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En el caso de las naranjas, buena parte de los residuos proceden de los tratamientos fungicidas e insecticidas aplicados después de la cosecha sobre la cáscara, para asegurar la conservación durante el transporte y almacenamiento. Esta aplicación posterior explica por qué, incluso tras un lavado convencional en casa, persisten restos de estas sustancias en la superficie de los cítricos.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Uno de los aspectos que ha generado más debate es la detección de pesticidas cuya utilización está prohibida en la Unión Europea. Destaca el caso del clorpirifós, un insecticida retirado en 2020 por sus efectos neurotóxicos, especialmente en fetos y niños. A pesar de su prohibición, sigue apareciendo en los análisis, lo que preocupa tanto a investigadores como a organizaciones ambientales. También se han detectado neonicotinoides y piretroides, conocidos por su potencial riesgo para la salud.

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Las importaciones llegan a duplicar el porcentaje de muestras no conformes respecto a la producción interna. El 5,5% de los alimentos importados supera los límites máximos permitidos, y un 3,6% se declara directamente no apto para entrar en el mercado común, ya que en sus países de origen se usan productos químicos prohibidos en la UE.

Riesgos y recomendaciones

A pesar de la elevada proporción de muestras con residuos, la EFSA subraya que la mayoría de los productos cumplen con los límites legales. Solo el 2,4% de las muestras del programa europeo y un 3,3% de los controles nacionales exceden los márgenes establecidos. El informe concluye que el riesgo sanitario es bajo, aunque reconoce la existencia de dudas sobre el denominado “efecto cóctel”, es decir, el impacto de la exposición simultánea a varios pesticidas presentes en una misma fruta.

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Mientras la investigación científica sigue avanzando, los expertos recomiendan mantener el consumo de frutas por sus beneficios nutricionales, extremando precauciones sencillas como lavar bien cada pieza, pelar la corteza cuando sea posible y variar lo máximo posible la dieta diaria. Así, se busca minimizar la exposición a residuos químicos sin renunciar a los alimentos frescos.