Maica Benedicto, ganadora de ‘Supervivientes 2026’, resuelve el gran misterio del concurso: “Hacíamos nuestras necesidades...”

Maica Benedicto en una imagen de archivo. (Mediaset)

La ganadora de la edición 2026 de Supervivientes, Maica Benedicto, ha sorprendido a sus seguidores al desvelar uno de los aspectos más desconocidos del programa: cómo se organizaban los concursantes para hacer sus necesidades en en el entorno extremo de los Cayos Cochinos.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la concursante ha explicado con todo detalle cómo funcionaba la llamada letrina dentro del concurso, un sistema improvisado en plena naturaleza que, según relata, consistía en “un agujero en el suelo con una bolsa”. Maica ha descrito este espacio como uno de los puntos más duros de la convivencia, tanto por la falta de intimidad como por las condiciones higiénicas extremadamente limitadas.

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Maica Benedicto en una imagen de archivo. (Mediaset)

La ganadora ha reconocido que, en ese contexto, los concursantes se veían obligados a adaptarse a una situación muy alejada de cualquier comodidad habitual, hasta el punto de que, según sus palabras, “había que pedirle a Dios no estar estreñida”. En su testimonio también ha explicado que el propio estado físico se veía afectado por la alimentación y el entorno, llegando a asegurar que el organismo se resentía por la falta de rutinas normales.

Maica ha relatado que el espacio no era nada agradable y que la experiencia podía llegar a ser especialmente dura con el paso de los días. “El sitio no era muy agradable, me he tirado estreñida como 18 días seguidos”, ha confesado, insistiendo en que la situación se prolongaba durante largos periodos debido a las condiciones del concurso.

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La concursante también ha puesto el foco en la falta de higiene y en la convivencia constante con la naturaleza, explicando que la acumulación de desechos y la presencia de insectos convertían la zona en un entorno complicado. En su relato, ha llegado a describir cómo la presencia de moscas era constante y cómo el entorno podía llegar a ser muy difícil de soportar con el paso del tiempo. “Eso era como un enjambre de moscas”, ha señalado.

Maica Benedicto en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Maica ha explicado también que, con el paso de los días, cada uno intentaba buscar sus propios métodos para sobrellevar la situación, siempre dentro de las limitaciones del entorno. En su caso, ha contado que utilizaba hojas para intentar paliar la falta de higiene. “Supervivientes es la naturaleza. No hay ni ducha, ni baño, ni higiene”, ha resumido.

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Las secuelas de 97 días en Honduras

A esto se suma el impacto físico que le ha dejado su paso por el programa tras 97 días de supervivencia. A través de Instagram, la joven ha mostrado las marcas que aún conserva en la piel, fruto de las picaduras, golpes y la exposición continua a un entorno tan agresivo.

“Pensé que todas las heridas se iban a quedar en Supervivientes, las heridas internas… porque las de las piernas todavía están aquí”, explicaba en uno de sus vídeos, reconociendo que algunas de esas secuelas siguen en su piel.

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Maica Benedicto ha mostrado las heridas de sus piernas. (Instagram @maiibenedicto)

“Estas marcas me preocupan muchísimo”, ha señalado, explicando que el entorno extremo de la isla no permite tratar adecuadamente pequeñas heridas o molestias.

Pese a todo, Maica ha querido cerrar su testimonio con un mensaje positivo, asegurando que la experiencia ha sido dura pero transformadora. “Amores, aún sigo siendo una princesa, aunque con piernas de guerrera”, concluía, orgullosa de haber superado una de las ediciones más exigentes del reality.

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