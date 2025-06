La Infanta Sofía planea seguir los pasos de su padre: la universidad y la carrera que tiene en mente la hija de Felipe VI

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

La infanta Sofía vive este 2025 un año de muchos cambios. La hija menor de los reyes se encuentra en pleno proceso de reflexión sobre su próxima etapa académica, un paso que marcará no solo su trayectoria personal, sino también su posición dentro de la institución monárquica. Aunque no está llamada a heredar el trono, su rol como segunda en la línea de sucesión la sitúa en una posición importante, lo que hace que sus decisiones educativas cobren especial interés.

Según ha informado este lunes Monarquía Confidencial, la infanta estaría barajando seriamente la posibilidad de iniciar sus estudios universitarios en España. Entre las opciones que se manejan, Derecho y Economía se perfilan como las carreras con mayores posibilidades, ambas con un claro componente institucional y orientadas al servicio público. Esta inclinación no es casual: desde Zarzuela se busca un equilibrio entre el compromiso con la corona y el desarrollo individual de la joven.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este proceso de deliberación es la decisión de Sofía de no recibir formación militar. A diferencia de su hermana mayor, la princesa Leonor, que comenzó el pasado año su instrucción castrense como parte del camino hacia la jefatura del Estado, Sofía habría manifestado con claridad que no contempla esa vía para su vida. Fuentes próximas a la Zarzuela han afirmado al medio que, aunque la posibilidad estaba sobre la mesa, la infanta ha optado por no seguir la tradición, al no sentirse identificada con ese tipo de preparación.

Esta postura habría generado cierto desacuerdo en el ámbito familiar. El rey Felipe VI, quien considera “la formación militar es esencial” para fomentar valores como la disciplina, la responsabilidad y el sentido del deber, no estaría del todo conforme con la decisión de su hija menor. Según fuentes conocedoras de la situación, el monarca entiende la instrucción castrense como una herramienta no solo útil a nivel personal, sino también como un símbolo de compromiso institucional.

No obstante, Sofía cuenta con el respaldo de su entorno cercano y no se percibe presión inmediata para tomar una determinación definitiva. De hecho, desde su círculo subrayan que dispone del tiempo necesario y del acompañamiento de sus padres para elegir el camino que mejor se alinee con sus intereses y capacidades.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

¿Dónde y qué estudiaría Sofía?

En lo que respecta al lugar donde podría iniciar sus estudios, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) figura entre las opciones con más peso. No solo por la calidad académica de sus programas, sino también por factores relacionados con la seguridad y la logística, explica Monarquía Confidencial. La configuración del campus y su acceso controlado son vistos con buenos ojos por los servicios de seguridad de la casa real, que valoran positivamente la posibilidad de garantizar protección sin alterar el ambiente cotidiano de la universidad.

Además, la institución, que se encuentra en el distrito Fuencarral-El Pardo de Madrid y que se sitúa a unos 15 minutos en coche del Palacio de la Zarzuela, fue el elegido por su padre para sus estudios. Y es que, tras realizar su formación militar, Felipe VI decidió estudiar Derecho allí; además, de cursar asignaturas de Ciencias Económicas y decantarse por un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington D. C. que concluyó en 1995.

Graduación de la Infanta Sofía (EFE/Francisco Gómez)

Aunque todavía no se ha hecho pública la carrera concreta ni se ha oficializado el centro en el que estudiará, todo apunta a que la formación de Sofía estará vinculada con las ciencias sociales o las relaciones internacionales, áreas afines a un perfil institucional y a posibles responsabilidades futuras dentro de la corona. Por ello, desde el medio afirman que podría decantarse por un grado en Derecho o Economía; y, de hecho, la Universidad Autónoma de Madrid oferta un doble grado en Derecho y Administración y Gestión de Empresas.

En este momento, la casa real mantiene el hermetismo habitual en este tipo de cuestiones, aunque se espera que en las próximas semanas puedan conocerse detalles más específicos sobre el itinerario académico de la infanta, ya que en solo unos días se abrirán las plazas en las universidades públicas españolas. Su decisión marcará una etapa clave en su desarrollo, en la que la vida universitaria supondrá un punto de inflexión, tanto en el plano personal como en el institucional.