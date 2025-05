Las tres palabras con las que ‘The Times’ define el colegio en el que ha estudiado la infanta Sofía: “Le han valido la reputación para ser llamado así”

La infanta Sofía, en los jardines del UWC Atlantic College de Gales. (Casa Real)

La reciente graduación de la infanta Sofía ha dado el salto hasta la prensa internacional, donde el británico The Times ha dedicado un reportaje no a ella, sino al centro en el que ha cursado bachillerato. Se trata del ya famoso UWC Atlantic College de Gales, donde no solo ha estudiado la infanta, también su hermana, la princesa Leonor.

Según el diario, el centro ya es conocido como 'Hogwart para hippies' y destaca de él ser el preferido de los royals. "Ubicado en un castillo del siglo XII en el valle de Glamorgan, tiene desde hace mucho tiempo la reputación de educar a la realeza extranjera“, señala el texto, en el que se menciona el paso de la heredera al trono de España.

El ambiente de este centro UWC está, según este medio, caracterizado por su tradición, la diversidad de su alumnado y una oferta académica que abarca desde la justicia social hasta los estudios de sostenibilidad y liderazgo, lo cual le ha valido la reputación de ser “un paraíso hippie”.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, posan junto a la infanta Sofía antes de su graduación en el UWC Atlantic College de Gales. EFE/ Francisco Gómez/Casa De S.m. El Rey

El diario británico subraya que “la Familia Real Española anunció en 2023 que Sofía seguiría los pasos de su hermana y asistiría a la universidad”, y añade que “el coste de los dos años de escolarización sería de 74.000 euros”.

Respecto a los planes futuros de la infanta, The Times apunta que “los próximos pasos de Sofía aún no han sido confirmados, pero medios españoles informaron que es poco probable que siga a Leonor para completar el entrenamiento militar y en su lugar continuará su educación en la universidad”.

El futuro de la infanta Sofía

De momento parece que la infanta disfrutará de un verano muy especial antes de comenzar una nueva etapa ya como mujer adulta. Con la formación militar prácticamente descartada, hace poco se conocía el dato de que tenía en mente matricularse en la universidad para formarse dentro de alguna carrera de la rama STEM. Estas siglas significan “Science, Technology, Engineerging and Mathematics”, de las cuales la infanta se decanta, sobre todo por la ciencia aplicada o la ingeniería.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Al contrario que su hermana, su camino no está marcado y puede elegir a qué dedicarse. Eso sí, hay un veto y es que no podrá trabajar en el sector privado, como sí hacen sus tías las infantas Elena y Cristina. Con ello se busca que no haya posibles conflictos de interés entre su carrera y su vida familiar, además de marcar una diferencia con respecto a la anterior generación.

Por su parte, la princesa Leonor seguirá vinculada al ejército durante el próximo curso, ya que estará formándose en la Academia del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia. Será el tercer y último año de la formación militar de la heredera al trono, quien de cara al curso 2026/2027 tendrá ‘libertad’ para estudiar una carrera universitaria.