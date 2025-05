Detienen a una senadora francesa por llevar 110 cartones de tabaco no declarado en el aeropuerto: el ‘equipaje’ tenía un valor de 14.250 euros

Imagen de archivo de pasajeros en el aeropuerto Charles-de-Gaulle en Roissy, cerca de París, Francia, a 3 de julio de 2021. (REUTERS/Pascal Rossignol)

La senadora francesa Annick Petrus del partido conservador de Les Républicains (LR) de Saint-Martin fue interceptada el pasado 4 de mayo en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle con 22 kilogramos de tabaco no declarado. Según una información de Le Parisien las autoridades hallaron 110 cartones de cigarrillos de las marcas Marlboro y Philip Morris en su equipaje, cuyo valor ascendía a 14.250 euros.

De acuerdo con lo publicado por este medio, la Secretaria de la Comisión de Asuntos Sociales y Vicepresidenta de la Delegación de Ultramar del Senado reconoció la infracción y optó por el procedimiento transaccional previsto para estos casos, abonando una multa de 4.900 euros. La normativa vigente en Francia establece que, siempre que la cantidad transportada no supere los 150 cartones, los infractores pueden evitar un proceso judicial mediante el pago de una sanción económica, lo que fue aplicado en esta ocasión.

“En cada viaje llevo cajas, paquetes de personas de confianza"

La propia Petrus explicó al diario Mediapart que “desconocía” el contenido del paquete que transportaba. Según su testimonio, aceptó llevar un bulto que le entregó una persona de confianza, práctica que, según sus palabras, es habitual en los desplazamientos entre las islas del Caribe francés y la Francia continental.

“Esto se hace mucho en las Antillas, tienes padres, amigos, aliados que te dan paquetes, cosas para llevar a sus allegados. En cada viaje llevo cajas y paquetes. Son personas que conoces, en quienes confías. Llevo años haciendo esto entre Guadalupe, Saint-Martin y París. En el 95 % de mis viajes, llevo un paquete para alguien. Nunca tuve problemas, y esta vez me tocó un control aduanero”, relató la senadora, quien también manifestó haberse sentido “idiota” tras el incidente.

La secretaria de la comisión de Asuntos Sociales del Senado aseguró que, de haber sabido el contenido del equipaje, “habría rechazado transportarlo”. “No puedes decir que no es tu equipaje, lo has registrado. Asumí toda la responsabilidad. Pagué la multa y me dije: ‘Ya está, no volverá a pasar’. De hecho, lo conté de inmediato a mis colegas, a mi familia, a todos: no acepten llevar equipaje”, declaró la conservadora a Mediapart.

La senadora negó cualquier intención de comercializar el tabaco, que fue confiscado por las autoridades, y afirmó que abonó la sanción con recursos propios, solicitando posteriormente el reembolso a la persona que le confió la maleta, cuya identidad no reveló. El medio Le Parisien detalló que la intervención de las autoridades se produjo en el contexto de los controles habituales en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, uno de los principales puntos de entrada a Francia.

El caso de Petrus se suma a otros episodios en los que figuras públicas se ven involucradas en infracciones aduaneras. La convención entre la administración de aduanas y la fiscalía de Bobigny permite resolver estos casos sin judicialización, lo que facilita una resolución rápida y ahorra la exposición pública de la parlamentaria en los tribunales.