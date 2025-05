Un hombre consigue comprarse una vivienda tras reciclar casi medio millón de latas y botellas: “Ahora estoy pagando la casa de mis sueños”

Un hombre consigue comprarse una vivienda tras reciclar casi medio millón de latas y botellas (ABC Central Coast: Shauna Foley)

Damian Gordon, un hombre de 36 años, logró comprar una casa de dos habitaciones en la costa central de Nueva Gales del Sur, en Australia, tras siete años reciclando latas y botellas, acumulando alrededor de 46.000 dólares que destinó al pago inicial de su vivienda. La suma del dinero provino del programa regional Return and Earn, que ofrece diez centavos por cada envase reciclado, y que en su caso significó devolver casi medio millón de latas y botellas.

“Simplemente se fue acumulando”, explicó Gordon al hablar de su ahorro. Además, “lo más importante era que tenía una cuenta bancaria, donde no podía ver el saldo”. Pero tras reunir el dinero, pudo comenzar la búsqueda de una casa y concretar la compra: “Tuve mucha suerte, compré una casa en la Costa Central, en una subasta. Es una pequeña y antigua choza de pescadores de dos habitaciones, pero tengo la suerte de tener un techo sobre mi cabeza”.

“Vivimos en una sociedad de usar y tirar”

Un hombre consigue comprarse una vivienda tras reciclar casi medio millón de latas y botellas (Pexels)

El programa Return and Earn ha sido clave en su logro. A través de máquinas expendedoras inversas que aceptan latas, botellas de vidrio y envases plásticos, los residentes pueden devolver envases vacíos y recibir dinero. Gordon combinó esta actividad con un trabajo permanente durante la semana, y se dedicó también a trabajar como voluntario en eventos como festivales de música, donde recogía miles de envases simultáneamente. “Quería involucrarme en la cultura de los festivales de música y eso fue lo que me impulsó”, contó para ABC News. “He conocido a muchísima gente famosa simplemente limpiando la parte alta del escenario, como The Presets y Sneaky Sound System. Puedes ver una faceta diferente de ellos en la parte trasera de la casa y en la sala verde”.

Además, destacó que no solo recogía latas, sino también otros objetos abandonados: “Una vez traje a casa muchísima comida: alimentos no perecederos para semanas y semanas”. En la entrevista, Gordon reflexionó sobre el problema del desperdicio en la sociedad: “Hay tanto desperdicio en la sociedad, vivimos en una sociedad de usar y tirar. Algunos de estos eventos, como bodas y festivales de música, generan muchísimos residuos”.

Danielle Smalley, directora ejecutiva de Exchange for Change, la organización detrás del programa Return and Earn, habló de la relevancia del caso de Gordon: “Son historias como esas las que me hacen saltar de la cama todos los días para ir a trabajar. Lo que demuestra es que si bien hay beneficios ambientales [en Return and Earn], también hay un beneficio económico y social realmente fantástico”.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Pero el enfoque de Gordon hacia el reciclaje se remonta mucho antes de que el programa existiese, pues está arraigado en su educación y experiencias desde pequeño: “El verdadero comienzo fue ir a la tienda de artículos varios con mi madre cuando era pequeño para comprar mis zapatos escolares y luego, con el paso de los años, encontrar alguna que otra pieza de oro en una camioneta del ayuntamiento”.

Este hábito ha trascendido incluso a la forma en que amuebla su hogar. “He amueblado la mitad de mi casa con objetos recogidos por el ayuntamiento, pero soy muy meticulosa con la limpieza previa”, comentó. Ahora que es propietario y debe afrontar los pagos de la hipoteca, Gordon mantiene intacta su rutina de reciclaje. “Es parte de mi naturaleza ahora, no puedo parar: reciclar y cuidar el medio ambiente es parte de lo que soy”, concluyó.