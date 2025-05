Si necesitas ir al médico de cabecera y no te dan cita hasta dentro de dos semanas, tienes más opciones: “Las enfermeras no solo sacan sangre”

Un médico señala tres consejos para reducir la demora en las citas de la sanidad. (@victorespuig/ Canva)

Conseguir una cita médica en la sanidad pública se ha convertido en una carrera de paciencia para muchos pacientes. Los tiempos de espera son tan prolongados que, en ocasiones, pasan semanas antes de poder ver al médico de cabecera. La saturación de los servicios médicos ha causado que muchos afectados opten por la sanidad privada ante la imposibilidad de tratar sus afecciones a tiempo. En este contexto, encontrar soluciones alternativas para minimizar las demoras es una necesidad urgente.

Ante esta situación, el médico de familia Víctor, conocido en TikTok como @victorespuig, ha señalado tres consejos para afrontar las largas listas de espera. Cuando intentas reservar una cita con tu médico de cabecera y te informan que no hay disponibilidad hasta dentro de dos semanas, no todo está perdido.

La alternativa al médico de cabecera

Según ha resaltado este joven médico, una de las primeras acciones que puedes tomar es acudir al mostrador de tu centro de salud para evaluar si otro profesional podría atenderte antes. Las enfermeras desempeñan un papel crucial en la atención primaria: “No solo sacan sangre”, ha señalado Víctor en su perfil, donde cuenta con casi 160.000 seguidores. Estos profesionales pueden ayudarte a controlar el riesgo cardiovascular, solicitar pruebas complementarias y resolver diversas demandas asistenciales.

Tomar esta medida no solo aligera la carga sobre el médico de cabecera, sino que también potencia el rol de las enfermeras, quienes están altamente capacitadas para manejar situaciones de atención primaria. Implementar esta estrategia con regularidad podría reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la eficiencia del sistema sanitario en general.

Responsabilidad y autocuidado

Otro problema que complica la obtención de citas es la cantidad de pacientes que reservan y luego no asisten a sus consultas. “Todos los días son varios pacientes los que no se presentan, pudiendo llegar a suponer hasta 20 citas perdidas a la semana”, ha mencionado Víctor en su vídeo, alertando sobre la importancia de la responsabilidad en la cancelación de citas. En algunos países europeos, no presentarse en la consulta médica puede llevar a una penalización, pero en otros lugares este no es el caso. Sin embargo, la repercusión sigue siendo negativa, quitando oportunidades a otros enfermos que realmente necesitan atención.

Además, el autocuidado emerge como uno de los consejos más efectivos y fundamentales, según ha recogido este médico de cabecera. Adoptar un estilo de vida saludable conlleva numerosos beneficios, no solo para el bienestar general, sino también para disminuir la dependencia del sistema de salud. “Un enfoque proactivo en la salud personal puede resultar en menos visitas al médico y, por ende, en un menor colapso de las citas médicas”.

La promoción del autocuidado implica fomentar hábitos saludables como ejercitarse regularmente, seguir una dieta equilibrada y realizar chequeos preventivos. Esto puede desembocar en una reducción de la incidencia de enfermedades crónicas, disminuyendo a su vez la necesidad de intervenciones médicas constantes. Así, los pacientes se convierten en actores activos en la gestión de su salud, lo cual alivia parte del colapso del sistema. Si bien estas soluciones no son absolutas, representan pasos significativos hacia la mejora de un sistema de salud sobrecargado