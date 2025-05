Una española que trabaja en Australia de enfermera cuenta un choque cultural que le hizo pensar que un paciente estaba muerto: “Casi me da un parraque”

Una enfermera española que trabaja en Australia explica una de las diferencias clave en su trabajo allí (@nicoleabad.6/TikTok)

Son muchas las personas que, con el objetivo de encontrar un trabajo mejor remunerado, se marchan al extranjero. Algunos destinos elegidos suelen ser Suiza, Alemania o Noruega, países europeos en los que los salarios son generalmente más altos, pero en los que el coste de vida también aumenta. Además, otras personas hacen las maletas y se van mucho más lejos, incluso a la otra punta del mundo.

Este es el caso de Nicole Abad, una enfermera española que reside y trabaja actualmente en Australia. A través de sus redes sociales (@nicoleabad.6 en TikTok), la joven explica cuáles son las diferencias socioculturales entre ambos países, la manera en la que han cambiado sus rutinas o curiosidades relacionadas con su empleo que son distintas de las que se dan en España.

La manera en la que se hace un mismo trabajo en un sitio y otro puede variar, pese a que las tareas sean generalmente iguales. Los protocolos, los tratamientos o las mediciones difieren, por lo que conocer estas diferencias es fundamental si una persona decide marcharse a realizar su profesión fuera de sus fronteras.

Estas distinciones son las que provocaron que Nicole, cuando se estaba adaptando a su nueva vida en Australia, se encontrase con una situación que le hizo temer por la vida de sus pacientes, aunque realmente se trataba de una cuestión que realizan de forma distinta en el país en el que reside actualmente.

Niveles de azúcar en sangre

“Lo que más me ha sorprendido es que mi paciente esté a 11.2 de glicemia y no esté caput”, explica Nicole, refiriéndose a que esos niveles tan bajos de glucosa en sangre son incompatibles con la vida. Si estos datos fuesen correctos, el paciente podría experimentar mareos y visión borrosa, sudores fríos y temblores, pérdida de la consciencia, convulsiones, un fallo cardíaco y la muerte si no se revierte a tiempo la situación.

Sin embargo, Nicole explica que se trata de una cuestión de medición: mientras que en España la glicemia se mide en miligramos por decilitro (mg/dL), en Australia lo hacen por milimoles por litro (mmol/L), lo que provoca que los valores en nuestro país sean mucho más altos. “Entonces, tú lo que tienes que hacer es 11.2 multiplicarlo por 18 y te da el valor que tú tendrías en España”.

De esta manera, esos 11.2 mmol/L australianos serían unos 200 mg/L españoles: “Está superhigh. No está hipoglicémica, está hiperglucémica”, explica la enfermera, refiriéndose a que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, por lo que podría indicar diabetes o riesgo serio de padecerla.

“Ahora lo manejo, pero los primeros días casi me da un parraque. Cuando veo estas cifras de decir ‘no puede ser, no puede ser que mi paciente esté a 11.2, 11.8′“. Poco a poco, la enfermera española fue adaptándose a su trabajo en Australia y a su diferente medición. Sin embargo, al principio le supuso un choque cultural debido a que lo que tenía aprendido e interiorizado no se correspondía con la nueva realidad a la que se enfrentaba.

Este tipo de situaciones en las que la confusión es la protagonista pueden ocurrir en diversos ámbitos, no solamente en la medicina: el idioma, la forma de relacionarse en sociedad, la gastronomía o las tradiciones. Todo esto demuestra que irse a vivir al extranjero implica un proceso de adaptación importante.