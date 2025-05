Estos son los 5 coches más robados en España en los últimos 10 años: ninguno es de alta gama

Seat Arona e Ibiza (SoyMotor.com)

Cuando se piensa en el robo de un coche, lo más normal es que se te venga a la cabeza escenas de películas en las que los deportivos más lujosos son objeto de las bandas organizadas. Es habitual pensar que este tipo de vehículos de precios desorbitados son los más robados, sin embargo, la estadística dice todo lo contrario.

CARFAX ha sacado a la luz un informe de los coches más robados en los últimos diez años en España. Esta web es una de las más fiables debido a que maneja una amplia base de datos.

¿Cuáles son los modelos más robados?

En el puesto número 5 se encuentra el Renault Clio. Este modelo de la empresa francesa fue un éxito de ventas desde su salida al mercado en el año 1990. Este tenía la misión de remplazar al Renault 5, sin embargo, supero con creces las expectativas depositadas en él.

Un total de 1.154 coches de este modelo han sido robados a lo largo de esta última década en España, entrando al top por encima del Ford Focus, que ocupa el sexto puesto con 1.096 unidades robadas.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

La cuarta posición de esta lista la ocupa otro modelo de la compañía francesa. El Renault Megane es un modelo que lleva 30 años en el mercado, desde que salió en el año 1995 para sustituir al Renault 19.

Es una de las gamas más variadas de la compañía, habiéndose desarrollado un total de cuatro generaciones diferentes. La cifra de coches robados en los últimos diez años asciende a las 1.291 unidades.

En el puesto número tres, el salto entre coches robados con su antecesor es de más del doble. Se trata del Volkswagen Golf, uno de los vehículos más comprados en los últimos años. Su llegada al mercado fue hace más de 50 años, llegando a los concesionarios en el año 1974. Algunos expertos califican a este como el mayor éxito de la industria automovilística europea.

La segunda posición la ocupa el Seat León, uno de los modelos más exitosos de la marca española. Este marcó una nueva etapa para la compañía, siendo uno de sus mayores éxitos en ventas. Un total de 3.523 coches han sido robados en la última década en España, desmarcándose con una gran diferencia del tercero.

El primer puesto lo ocupa otro modelo de la marca española. Se trata del Seat Ibiza, modelo que salió en 1984. Este vehículo es el más emblemático de la compañía, siendo el más vendido de sula historia.

A lo largo de sus cinco generaciones se han vendido más de seis millones de unidades. Sin embargo, la cantidad de coches robados en España en los últimos 10 años es de 3.625 automóviles.

Si tienes alguno de estos modelos no debes alarmarte, tu coche no está en peligro. Para prevenir este tipo de incidentes, asegúrate de cerrar el coche adecuadamente. Otro de los puntos claves es no dejar objetos de valor a la vista y, si es posible, poner un bloqueo al volante.