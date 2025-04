Ford mantiene su proyecto de nuevo modelo para Valencia a la espera de estabilidad

Catarroja (Valencia), 11 abr (EFECOM).- El presidente de Ford España, Jesús Alonso, ha asegurado que la compañía sigue trabajando en su proyecto de traer a la planta de Valencia el ensamblaje de un nuevo modelo multienergía, a la espera de que la situación derivada de la política arancelaria estadounidense "se vaya aclarando en los próximos meses".

Durante una visita al concesionario Ford Vedat Mediterráneo de Catarroja (Valencia) con motivo de la asistencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, para hacer balance de las medidas del Plan Reinicia Auto+ aprobadas por el Gobierno para los afectados por la dana, Alonso ha afirmado a los medios que no hay ningún cambio respecto a las previsiones de llegada del nuevo modelo a la planta de Almussafes en 2027 ni temor ante el futuro de la factoría.

Sobre si los anuncios de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las exportaciones de la Unión Europea pueden condicionar los planes de Ford para Almussafes, ha señalado que esa no es la cuestión puesto que no hay claridad sobre el futuro, y por eso la firma tiene que "seguir trabajando". "No podemos parar y estar parando un mes y otro", ha comentado.

"Nosotros seguimos trabajando con nuestro proyecto y esperando que esto se vaya aclarando en los próximos meses", según Alonso.

Ha confirmado que la política arancelaria no tiene ninguna implicación para las exportaciones de automóviles Ford de España hacia Estados Unidos porque la fabricación de la planta valenciana se dirige a Europa.

Por otro lado, según Alonso, las expectativas de ventas de vehículos en España son positivas, pese a que la incertidumbre mundial puede pesar en la toma de decisiones de consumo, pero ha dicho que espera que influya lo menos posible y que este "periodo de reflexión", la tregua de 90 días de aplicación de los aranceles por parte de EE. UU., "se consolide en algo más estable". EFECOM

(foto)