El tributo de SHINee a Jonghyun llega al primer lugar en iTunes España

SHINee regresó a las listas de popularidad con su nuevo lanzamiento. (MV SHINee 샤이니 'Poet | Artist')

SHINee acaba de lanzar un nuevo éxito: “Poet | Artist”, que alcanzó el primer lugar del Top de K-Pop en iTunes España este fin de semana, consolidando el impacto global del regreso del grupo surcoreano.

El lanzamiento forma parte de la celebración por su 17° aniversario y representa un homenaje al fallecido integrante Jonghyun, cuya voz y legado artístico continúan resonando entre los seguidores del grupo. Esta posición refuerza la vigencia de SHINee como referente del género, a pesar del paso del tiempo y los desafíos enfrentados desde su debut en 2008.

El tema, que combina electro pop con elementos de reggae y una lírica cargada de simbolismo, lleva el mismo nombre que el último álbum en solitario de Jonghyun. Su presencia en la composición refuerza el carácter conmemorativo del sencillo, que ha sido recibido con entusiasmo por fans de todo el mundo. En España, su rápido ascenso al primer lugar en iTunes refleja tanto la fidelidad del fandom como el interés renovado por una propuesta que conjuga nostalgia, innovación y sensibilidad musical.

Junto con “Poet | Artist”, SHINee también lanzó el B-Side “Starlight”, una pista pop dance que complementa la narrativa emocional del regreso del grupo. Ambas canciones forman parte de las actividades de la “SHINee WEEK”, que incluye conciertos y contenido especial para conmemorar los 17 años de carrera. El éxito en las listas internacionales confirma que SHINee continúa siendo una fuerza influyente en el K-Pop, capaz de transformar el dolor en arte y conectar con nuevos fans.

Grupo Super Junior (S.M. Entertainment)

1.- Poet Artist - SHINee

2.- River Flows In You - Carter Burwell

3.- Fall in Love - JEONG SEWOON

4.- Dynamite - BTS

5.- Wild Flower (with 조유진) - RM

6.- Confess To You - LIM KIM

7.- I AM - IVE

8.- TRUE - Yoari

9.- Perfect Night - LE SSERAFIM

10.- Keep Me Busy - Punch

Exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen,” TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT.” Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

<h2>Las nuevas generaciones del K-pop</h2>

Más tarde iniciaría la llamada “segunda generación del K-pop”, nuevamente de la mano de agrupaciones que estaban integradas por figuras jóvenes como fue el caso de TVXQ (debutando en el 2003), SS501 (2005), Super Junior (2005), BIGBANG (2006), así como grupos femeninos como Wonder Girls (2007), Girls Generation (2007) y KARA (2007).

Para el año 2008, Corea del Sur ya estabadominandoel mercado del entretenimiento en Asia con una tasa de crecimiento anual superior al 10% en las exportaciones de sus productos musicales y televisivos con los K-dramas, siendo incluso el 68% del mercado musical en Japón, por delante de China (11.2%) y Estados unidos (2.1%).

Posteriormente surgirían más grupos como SHINee o INFINITE, éstos últimos quienes lograron afianzar el récord de ser los primeros en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo; 2PM, EXO, 2EN1, hasta llegar a la tercera generación del K-pop en donde se incluyen a nuevos grupos como BTS, Seventeen, GOT7, Twice, Red Velvet, BLACKPINK, MAMAMOO, entre otros, hasta la actual cuarta generación que son todos aquellos quienes debutaron entre 2017 y 2018 como Stray Kids, ITZY, Ateez, Astro y más.

Cabe mencionar que un parteaguas que se debe considerar es Gangnam Style del rapero PSY, una canción que no sólo logró romper récords inimaginables en plataformas musicales como YouTube, sino que también dio la vuelta al mundo y demostró que el idioma no era una barrera para lograr el éxito en países altamente competitivos como lo es la industria estadounidense.

A la fecha, la batuta como los máximos exponentes del K-pop la tiene la agrupación BTS ‒integrados por Suga, RM, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook‒, quienes además de tener dominada a la industria musical en Corea del Sur y afianzar su fama en el resto del mundo, han sido nombrados como “líder de tendencias de Asia” por The Economist y “Artistas del año” por la revista TIME, pasando por sus nominaciones a los premios Grammy y sus 10 premios Billboard.