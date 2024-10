Chayo Mohedano, conciliadora con Antonio Tejado en su peor momento: "Lo voy a respetar"

A pesar del silencio absoluto que guarda desde que salió de prisión en libertad provisional el pasado mes de mayo después de 3 meses en la cárcel por su presunta implicación en el robo a la casa de su tía María del Monte, están siendo momentos muy complicados para Antonio Tejado.

Tal y como ha trascendido, el ex de Chayo Mohedano está muy tocado anímicamente y estaría acudiendo a terapia para sobrellevar la ansiedad que le causa su incierto futuro -todavía no hay fecha para el juicio en el que podría enfrentarse a una condena de varios años como autor intelecual del atraco- y la presión mediática que sufre cuando acude a los juzgados de Sevilla a firmar cada 15 días.

Además, a su delicado estado anímico se unen los problemas de visión de su madre María José García, que se han agravado a raíz de su detención y por los que necesita un bastón de los que utilizan los invidentes en su día a día.

Por eso, a pesar de que su relación es nula y Chayo nunca ha ocultado lo mal que lo pasó tras su polémica ruptura en 2008, la sobrina de Rocío Jurado no quiere echar más leña al fuego y en su reaparición en el estreno de 'The Crazy Hole Party' en Madrid se ha mostrado de lo más cauta al hablar de Tejado.

"Es el padre de mi hijo y por eso, por el papel que representa en mi vida, le voy a respetar" ha confesado, reconociendo que lo tuvo que contar sobre él ya lo hizo en su día y ha pasado página: "Y vuelvo a decir, lo superé y lo superé sola. No por ayuda externa, quiero decir, por compañeros o gente que estaba viviendo eso también como yo lo estaba viviendo. Pero ya te digo, me ha hecho muy fuerte, me ha hecho saber lo que quiero, saber lo que no quiero y lo más importante es que sigo teniendo alegría de tirar para adelante" sentencia.

Y su respuesta cuando le hemos preguntado si le cae bien Antonio Tejado, ha sido de lo más enigmática. "Es que mi hijo se llama así" ha apuntado, sin aclarar qué piensa de su ex.