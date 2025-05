Una pasajera alerta de “la nueva estafa” de Ryanair: “Me dijeron que no subía al avión”

Una viajera se queja de un problema que ha tenido con la aerolínea Ryanair. (@zaidavelo)

No es la primera vez que Ryanair se ve en vuelto en un escándalo por sus normas respecto al equipaje. Solo se puede viajar con un bulto de mano y se debe pagar la maleta de cabina. En este sentido, el Ministerio de Consumo impuso el pasado mes de noviembre una sanción de 179 millones de euros a la aerolínea irlandesa por prácticas abusivas y, posteriormente, asociaciones de consumidores denunciaron recargos ilegales.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Recientemente, una pasajera española, conocida en redes sociales como @zaidavelo, ha denunciado en su perfil TikTok un trato abusivo por parte de un empleado de Ryanair en el aeropuerto de Cracovia. La tensa situación terminó con su embarque cancelado y sin previo aviso. La joven ha relatado en uno de sus vídeos su experiencia y el trato abusivo recibido por la aerolínea durante su intento de abordar un vuelo hacia la ciudad croata de Dubrovnik.

Problemas con la mochila

Esta española, estudiante de medicina y actualmente de Erasmus en Cracovia, ha señalado con indignación que llevaba consigo una mochila que, según ella, cumplía con las medidas de equipaje permitidas por Ryanair. Para corroborar su testimonio, además, adjunta una imagen de esta y el medidor con el que cuenta la aerolínea antes de acceder al embarque.

La pasajera muestra en su vídeo la mochila y el medidor de Ryanair. (@zaidavelo)

“Llevo la mochila, esta mítica, sabéis, y me dice el tío “mide la mochila”. Yo la fui a medir y entró perfecta”, ha relatado en un primer momento. A pesar de que su equipaje parecía ajustarse a las especificaciones, el empleado le indicó que era “demasiado grande”. El empleado insistió en que esta bolsa no podía llevarla a bordo y le pidió a la pasajera que pagara una multa de 250 eslotis (alrededor de 60 euros).

“Le dije que aquí todo el mundo estaba viendo que mi mochila estaba entrando en el cajón”, ha explicado, visiblemente frustrada. La situación se volvió más tensa cuando la joven intentó pagar con su tarjeta a través de su teléfono, pero el empleado le pidió que le entregara el móvil para ingresar manualmente los datos del documento.

En tierra por no cumplir con una nueva norma

La pasajera se negó, señalando que no era seguro entregar su dispositivo. “Yo no me voy a fiar de alguien que coja mi tarjeta. Yo qué sé si se va a quedar con esos datos”, ha añadido. La negativa del empleado a permitir que la joven gestionara el pago por sí misma llevó a una escalada de los eventos. “Me dijo: “Vale, ya está. Tú no viajas” y que el boarding pass estaba cancelado”, ha relatado esta española, quien quedó en shock ante la inesperada decisión. A pesar de los intentos de la estudiante por pagar y solucionar la situación, el empleado mantuvo su decisión. Finalmente, el embarque cerró sin la joven a bordo, mientras sus amigas, visiblemente afectadas, la consolaban.

Medidas y peso de maletas en Ryanair en 2024: esta es la normativa del equipaje de mano

El relato se hizo viral en redes sociales, donde la pasajera ha explicado que la situación podría estar relacionada con una nueva política de Ryanair. “Ahora se supone que las cajas donde te mandan a medir la mochila aún no están adaptadas a esas nuevas medidas, entonces pueden hacer básicamente lo que ellos quieran”, ha señalado. La pasajera ha terminado su relato advirtiendo a otros viajeros sobre el cuidado con el tamaño de sus mochilas, sugiriendo que las nuevas reglas de la aerolínea podrían ser más estrictas de lo que muchos imaginan: “Que sepáis que esta mochila ya no vale. No sé. ¿Quieren que llevemos un bolsito? Una bandolera”, ha concluido, en tono irónico.