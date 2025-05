Albert Pla y Kase O presentan su nuevo tema en ‘La Revuelta’ y hablan de su relación: “Albert fue de las primeras personas que apostó por mi”

Albert Pla visita ‘La Revuelta’ con Kase O para presentar su nuevo tema (RTVE)

Esta noche ha llegado Albert Pla a La Revuelta acompañado de Kase O, los dos con una sonrisa y un porte curiosos, como de haber pasado demasiado tiempo con Grison en el backstage. Albert le ha dado a Broncano un bombón de chocolate hecho, aparentemente, con cenizas de su amigo Pol Rivas. A lo sociedad de la nieve - según Grison -, pero estaba bueno, según el presentador. Kase O también traía un regalo: una bolsa de la nueva tienda de Violadores del Verso, “Rap Solo”, hecha de un “plástico increíble”, según Albert.

Kase O y Albert Pla se conocen desde hace treinta años

Ninguno de los dos invitados quería sentarse cerca de Broncano en en el sofá, según Kase O, llegando a discutir un poco al respecto antes de entrar al escenario. “Venimos obligaos”, bromeaba el rapero. Javier - Kase O - fue de los que puso la radio durante el apagón, aunque luego se echó una siesta larga de cuatro horas para despertarse de vuelta en la normalidad. Albert ni se enteró: estaba por ahí con la bici y como “nadie llamó” para decírselo, para él son “habladurías” y “rumores”.

Kase O y Albert se conocen desde hace casi una vida, treinta años, desde que el rapero tenía quince años: “Albert fue de las primeras personas que apostó por mi”. Al cantautor le llegó una de las maquetas del Kase adolescente, y le encontró publicando un anuncio en un periódico aragonés: buscaba al “misterioso rapero maño” que era por aquellos tiempos Kase O. Grabaron juntos entonces (alrededor del 1997) Alboraya, uno de los temas del álbum Veintegenarios - Albert se comunicaba con los padres del rapero, que alguna vez le dijo que tenía fútbol y lo mismo no podía ir a grabar - y nunca más, por lo menos hasta ahora: Albert y Kase acaban de sacar un tema juntos, “Todo me va bien”.

Broncano ha soltado un dato: aparentemente, Nuevo México fue bautizado como tal antes que México. A los invitados no les ha interesado mucho, lo mismo por el dato en sí mismo o porque ha resultado que el tío que estaba tumbado en la bañera es primo hermano de Kase O. Ya después han puesto un fragmento del videoclip.

30 años de relación, pero no comparten valor alguno. No por nada: el rapero los tiene, aparentemente, tan interiorizados que aparecen en Internet, tal cual. Albert dice que no tiene ninguno, compartido o sin compartir. Y de dar el máximo en cada movimiento - supuesto valor inquebrantable de Javier - ha dicho que nunca, que “qué verguenza”. Luego el rapero ha regalado entradas a la audiencia para el 4 de julio en el festival Río Babel: “Estáis todas y todos invitados. Y no es broma”. Albert habría quedado mal, pero ha hecho lo mismo, invitando a todo el público a un concierto que tiene en Ferrol la semana que viene. Y ambos han despedido la noche con una interpretación en vivo de Todo me va bien desde el mismo sofá de La Revuelta.