Esto es lo que tienes que hacer cuando en tu trabajo te hacen contraoferta al decir que te vas, según un experto en liderazgo: “En su cabeza no vales más”

Abandonar un empleo es una decisión difícil que puede tomarse por razones como insatisfacción con las labores que se desempeñan o un mal ambiente de trabajo, aunque uno de los motivos más habituales para ello es la falta de un salario adecuado en el puesto. A veces, el trabajador encuentra otra empresa que está dispuesta a ofrecer un sueldo más elevado o incluso comunica su intención de dejar el cargo sin una oferta en otra compañía. Es en ese momento cuando muchas firmas contraatacan y proponen aumentos salariales para disuadir al empleado de irse.

Ante esta situación, es el trabajador el que debe jugar sus cartas y decantarse por seguir en su puesto de trabajo como estaba hasta ahora o buscar nuevas oportunidades en el mercado laboral. Pese a que la oferta de un sueldo más alto por parte de la empresa se suele recibir como una buena noticia, algunos expertos desconfían de los jefes que recurren a este movimiento y advierten a los trabajadores de las posibles consecuencias de aceptarla.

Renunciar para evitar la “factura emocional”

Santiago Ávila, profesor de Liderazgo y Comportamiento Organizacional, ha explicado por qué pone en duda que sea una buena idea decir que sí a una contraoferta y quedarse en la empresa tras haber decidido irse. En su perfil de la plataforma digital TikTok (@lagestionemocional), el también doctorado en economía asegura que el uso de esta táctica deja en evidencia el poco valor que atribuye la empresa al trabajador y recomienda rechazar este tipo de subidas.

Carta de renuncia. (Freepik)

“Si estás en un trabajo donde no te reconocen salarialmente y el día que dices que te vas te hacen una contraoferta para que te quedes, yo siempre recomiendo lo mismo: vete”, sentencia el experto. A continuación, Ávila habla de las implicaciones emocionales de mantenerse en el puesto pese a no estar contento en el mismo y saber que, de no ser por el miedo a perder un trabajador, nunca hubiesen mejorado la retribución. “Ese resquemor te acompañará siempre”, asegura.

“Cuando te quedas, ya estás perdiendo”

“No lo hicieron cuando podían valorar tu trabajo. Lo hacen ahora por puro interés y lo peor de todo, en su cabeza tú no vales más. Solo piensan que les chantajeaste”, apunta el profesor, que pone el foco en las represalias que puede aplicar la empresa como consecuencia de esta tensión. “La próxima vez que algo no funcione medianamente bien se van a acordar de eso y sin decírtelo te pasarán factura”, advierte.

Por todas estas razones, Ávila recomienda no aceptar nunca este tipo de ofertas, que demuestran una falta de confianza en los trabajadores y buscar siempre un empleo en el que “valoren tu trabajo desde el principio, no donde solo reaccionen cuando te vas”. “Cuando te quedas, ya estás perdiendo”, asegura el experto en liderazgo en este video, publicado en su perfil de TikTok con el mensaje “Aunque te suban el sueldo... vete igual. Si solo te valoran cuando dices que te vas… ya no es reconocimiento, es miedo. Vete antes de que te pase factura emocional" en la descripción y etiquetado con expresiones clave como “trabajo tóxico” o “renuncia inteligente”.