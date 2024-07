Un hombre de 65 años renunció a su trabajo, invirtió sus ahorros y ahora tiene USD 11 mil millones

Jay Chaudhry emigró de India a Estados Unidos en 1980 para estudiar ingeniería y marketing. (David Paul Morris/Bloomberg vía Getty Images)

Un hombre de 65 años decidió abandonar su trabajo y vaciar sus ahorros para iniciar un negocio propio. Hoy posee un patrimonio que asciende a USD 11.500 millones. Jay Chaudhry, quien creció en la India rural y se mudó a Estados Unidos en 1980 para estudiar ingeniería y marketing, nunca imaginó que llegaría a dirigir una empresa exitosa en la industria de la seguridad en la nube. “No tengo antecedentes de emprendimiento en mi familia de pequeños agricultores”, reveló Chaudhry a CNBC Make It.

En 1996, durante el auge de las puntocom en Silicon Valley, Chaudhry se planteó la posibilidad de fundar una empresa. Renunció a su trabajo en IQ Software, y su esposa, Jyoti, dejó su puesto en BellSouth. Ambos invirtieron todos sus ahorros, aproximadamente USD 500,000 en SecureIT, una startup de software de ciberseguridad que cofundaron en 1997. Chaudhry comentó que en ese momento, “quizás menos del 5% de las empresas de Fortune 500 tenían cortafuegos. En 18 meses, habíamos implementado cortafuegos en aproximadamente el 50% de esas empresas”.

El momento fue perfecto para Chaudhry. En 1998, vendieron SecureIT a VeriSign por casi USD 70 millones en acciones. Durante la siguiente década, fundaron otras dos empresas de ciberseguridad y un negocio de comercio electrónico, todos adquiridos posteriormente. Para 2007, Chaudhry y su esposa ya eran empresarios acomodados. Sin embargo, Chaudhry, que se aburre sin nuevos proyectos, decidió lanzar una gran empresa y centrarse completamente en ella.

Así nació Zscaler, una empresa que tiene como objetivo ayudar a las empresas a transitar a la era de la nube, dejando atrás los anticuados cortafuegos. La pareja invirtió USD 50 millones de su propio dinero en la empresa. Hoy Zscaler genera USD 1.600 millones en ingresos anuales y tiene un valor de mercado de aproximadamente USD 30,000 millones. Chaudhry comentó: “Invertí más dinero en Zscaler que en todas mis empresas anteriores juntas”.

Zscaler, fundada en 2007, es una empresa líder en seguridad en la nube con ingresos anuales millonarios. (Zscaler/linkedin)

Chaudhry habló sobre las motivaciones que lo llevaron a arriesgar el dinero de su familia en una idea. “Esto sucedió porque me encanta leer y me encanta la tecnología. En 1996, Netscape acababa de lanzarse y salir a bolsa, y me fascinó. Me dije: ‘Si Marc Andreessen, el cofundador de Netscape, pudo fundar una empresa, ¿por qué no iba a hacerlo yo?’”.

La determinación del matrimonio de seguir su instinto, incluso cuando carecían de experiencia en la captación de fondos, los impulsó a tomar riesgos significativos. “Empezamos a buscar financiación de capital de riesgo, pero no teníamos experiencia en el ámbito y pronto nos dimos cuenta de que no era tan fácil. Atlanta no era una meca del capital de riesgo, y siempre escuchábamos: ‘Oye, no tienes experiencia’”, explicó Chaudhry. La pareja se planteó: “Vamos a arriesgar nuestros ahorros de toda la vida”.

La inversión inicial en SecureIT era aproximadamente 1000 veces más arriesgada desde un punto de vista financiero que la inversión en Zscaler. Sin embargo, Chaudhry señala que el desafío con Zscaler fue mucho mayor debido a la complejidad técnica y al objetivo a largo plazo de la empresa. “Quería hacer algo grande, algo duradero. Estábamos tratando de resolver un problema futurista”.

Respecto a su relación con el dinero y cómo su formación influyó en ello, Chaudhry rememoró: “En mi infancia, nunca tuve dinero, así que nunca tuve la idea de que debía comprar A, B y C. Nuestro estilo de vida era bastante sencillo. Nuestra casa en Alpharetta, Georgia, costaba USD 200,000 (aproximadamente € 190.000]) y no teníamos coches lujosos ni cuotas elevadas”.

El éxito de Zscaler y los riesgos asumidos en su trayectoria empresarial le enseñaron valiosas lecciones que Chaudhry comparte para quienes piensan en dejar su trabajo para iniciar un negocio propio. “En primer lugar, desarrolle su convicción aprendiendo más sobre lo que quiere hacer. No se limite a hacer parte del trabajo superficial. En segundo lugar, comience por invertir su propio dinero. Eso es parte de poner a prueba su convicción. Si realmente tiene convicción, se arriesgará”.