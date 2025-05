El truco definitivo para elegir las sandías: sólo te tienes que fijar en esto

Sandía (Pixabay)

Con la llegada de la primavera y el verano, llegan a los supermercados frutas nuevas y coloridas que no podemos disfrutar durante el resto del año. Es la temporada ideal para consumir productos como melocotones, cerezas, albaricoques o sandías. Y, sin duda, esta última es símbolo del verano, convirtiéndose en protagonista de ensaladas, bebidas y postres. Sin embargo, elegirla no es una tarea sencilla, ya que cuesta dar con una que sea dulce y jugosa. No obstante, con este truco siempre acertarás.

El truco definitivo para elegir las sandías

Un truco sencillo para dar con la sandía perfecta, tal y como explican los expertos de The Takeout, es observar las rayas verdes de la corteza. Si las franjas están bien definidas y separadas por un espacio de unos dos dedos de ancho, es que la fruta va a estar dulce y jugosa. Según detallan los profesionales, esta característica puede estar relacionada con un mejor desarrollo del azúcar durante el crecimiento.

Otros métodos para elegir la sandía perfecta

Otro indicador fundamental es la llamada “mancha de campo”. Esta área amarilla, ubicada en uno de los extremos de la sandía, se forma durante el tiempo que la fruta permanece apoyada en el suelo mientras madura. Cuanto más oscura sea esta mancha —incluso con tonalidades anaranjadas—, mayor habrá sido el tiempo de maduración, lo que indica que tiene un contenido más alto de azúcares naturales. Si cuando acudimos a la frutería o al supermercado vemos que no las tienen, significa que probablemente fueron recolectadas antes de tiempo.

Los profesionales también recomiendan levantar la sandía para comprobar su peso. Una buena pieza es aquella que pese mucho a pesar de su tamaño, porque eso significa que tiene un alto contenido en agua, otra señal de que está ya madura.

Golpear suavemente la cáscara con los nudillos también es muy efectivo, puesto que el sonido nos da mucha información. Si la fruta emite un tono grave y hueco, es probable que esté en su punto. Un sonido más apagado o metálico puede significar que aún está verde o que ha perdido parte de su jugosidad.

La forma también influye. Las sandías redondas tienden a ser más dulces y menos acuosas que las alargadas, según señalan desde The Mediterranean Dish. Además, una piel opaca sugiere madurez, mientras que un brillo excesivo podría indicar que la fruta todavía está verde.

Señales que indican que una sandía está mala

Una sandía en mal estado puede detectarse observando varios signos. Si la piel tiene zonas blandas o grietas, es probable que esté pasada. También conviene evitar las que desprenden un olor ácido o fermentado, ya que indican descomposición. Al cortarla, la pulpa debe tener un color rojo uniforme; si presenta manchas oscuras, hilos blancos o una textura viscosa, no es apta para el consumo. Otra señal de alerta es el exceso de líquido en el interior, lo que puede significar que está demasiado madura o podrida. Finalmente, si al golpearla no emite un sonido hueco, sino apagado, podría estar estropeada por dentro.