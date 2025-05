Mikel Iturriaga se moja sobre la profecía de Juan Roig (Mercadona) sobre la desaparición de las cocinas: “Es interesada, él ve billetes de euros”

Mikel Iturriaga en el podcast 'Gominolas de petróleo' (@gominolasdepetroleo)

“¿Qué te parece lo que dijo - ahora que hablabas de Mercadona - lo que dijo el presidente (Juan Roig) hace unas semanas? Que decía que de aquí a veinticinco años no se iba a cocinar, que se iba a comprar todo comida preparada, que no iba a haber cocinas en las casas...“. Así le planteaban a Mikel Iturriaga - director de El Comidista - el tema de las ”predicciones" de Juan Roig en el podcast @gominolasdepetroleo.

Mikel Iturriaga ve la recesión, pero no cree que sea tan drástico

“Pues no sé”, decía el periodista, tomándoselo un poco a broma. “Me parece que... no sé, igual es que este señor tiene una bola de cristal, o ha hablado con Aramís Fuster y con el maestro Joao (ocultistas de la tele) y le han dicho lo que va a pasar dentro de veinticinco años”. Queriendo decir que, a no ser que el empresario tenga a Nostradamus en plantilla, difícilmente podría hacer una predicción tal. Por poder, está claro que Roig podría pagarse un consejo entero de videntes. Pero es improbable.

Así lo explica Mikel: “Me parece una predicción, de primeras, muy arriesgada; y una predicción muy interesada por su parte, porque claro, él en esa predicción está viendo billetes de euros, muchos billetes de euros”, ya que, según añade, “la gran apuesta de futuro de ese supermercado” es la comida preparada, y ahí “están dándolo todo”. “Entonces claro, me imagino que él... no sé, yo no vi las declaraciones, no vi el video, no sé en qué tono lo dijo. Pero me da la sensación de que lo dijo en plan ‘qué guay, ¿no?’ No ‘ay, qué pena, las cocinas van a desaparecer’. No: dijo ‘qué bien que las cocinas van a desaparecer‘, aunque, según Mikel, tampoco tendría mucho sentido que Juan Roig celebrase algo así, “porque al final ese supermercado vende comida para hacer en casa, ¿no?"

A pesar de todo esto, Mikel tampoco le quita toda la razón al empresario: “A ver, es verdad que hay muchos datos que apuntan a una recesión absoluta en la cocina (...) hay datos del CIS, hay datos del Ministerio de Agricultura... que apuntan a que la gente cada vez cocina menos y, a ver, no necesitas una gran estadística para darte cuenta de que algo así está pasando. ¿No? Porque lo ves a tu alrededor“.

De cualquier forma, el periodista no cree que la cosa vaya a ser tan grave: “Pero vamos, tanto como para que desaparezcan las cocinas y ya no haya cocinas en casa y todo lo que se coma dentro de veinticinco años sea preparado...”. Más allá de plantearlo como algo improbable, que también, Mikel espera “que eso no ocurra, porque sería una auténtica catástrofe para la humanidad el que eso pasara”. Razón no le falta, en realidad: saber cocinar es esencial, y la comida preparada es poco sana, entre sus propios ingredientes y todo lo químico que se usa para conservarlo, más allá de los microplásticos y demás.