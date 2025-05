Una soltera de Valencia se indigna con una confesión de su cita en ‘First Dates’: “Es una guarrería y pones en riesgo la salud de tu pareja”

Christian y Lidia en First Dates. (Cuatro)

First Dates ha vuelto a la parrilla este jueves con una nueva sesión que contiene todos sus ingredientes estrella: solteros inesperados, citas a ciegas llenas de giros y ese punto de drama que tanto engancha. En esta ocasión, el restaurante del amor abrió sus puertas para recibir a Lidia, una valenciana de 39 años con carácter, talento y cero filtros. Su paso por el programa no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos a su cita, Cristian.

Desde el primer minuto, Lidia dejó claro que no se anda con rodeos. “Soy bastante fría hasta que me tocan el corazoncito. Entonces soy cariñosa y ardiente”, soltó ante las cámaras con una seguridad que se notaba a leguas. Cantante, compositora, productora y bailarina, la artista también compartió una anécdota curiosa: su última relación se rompió tras grabar un videoclip. “Yo tengo la conciencia tranquila, no hice nada malo”, decía sin titubear.

El encargado de compartir mesa con ella fue Cristian, un colombiano-alemán de 33 años que también vive en Valencia. “Tengo varias caras. Soy centrado, pero con picante”, comentó. Eso sí, ya avisó de que en lo del baile no cumple los clichés: “Para ser colombiano bailo mal y para ser alemán, bien”.

Pero la conexión entre ellos… brilló por su ausencia. La primera impresión de Lidia fue, cuanto menos, tibia: “Ni fu ni fa. No es alguien a quien miraría por la calle, pero tampoco lo descartaría del todo”. Cristian no se sintió especialmente deslumbrado tampoco: “Es atractiva, pero no hubo esa chispa”.

A pesar de todo, Lidia demostró que no juzga por el pelo —o la falta de él—. “Es calvo, pero eso me da igual. Siempre he sido fan de los calvos. Todo el mundo merece una oportunidad, falte el pelo que falte”, soltó con humor.

Eso sí, los puntos en común escaseaban. Cuando salió el tema de las Fallas, ella fue tajante: “Todo lo que las rodea me parece horroroso”. Y al enterarse de que a Cristian le gustaba salir de fiesta, soltó una frase que dejó helado el ambiente: “Intuyo que cuando sale… no entra”.

La conversación tampoco remontó cuando tocaron temas más profundos. Cristian, algo dubitativo al saber que Lidia es artista musical y tiene su propio sello, comentó que no sabía si podría encajar en ese mundo. Más polémica aún fue su visión de las relaciones abiertas: “No me concentro en una idea, me gusta ser flexible. Si soy guarro o no, que se lo pregunten a mis ex”.

La respuesta de Lidia fue un misil directo: “Me parece una guarrería. Pones en riesgo tu salud y la de tu pareja. Ninguna religión lo contempla y no aporta estabilidad. Una segunda cita con él, ni muerta”.

La cosa no terminó ahí. Ella lo definió como “una persona gris, no destaca en nada”, mientras él cerraba el círculo diciendo: “Si un amigo me pregunta si es guapa, diría que sí. Pero yo no sentí atracción”.

Como broche a una cita fallida, llegó el momento incómodo: Cristian propuso pagar a medias, algo que a Lidia no le sentó nada bien. Él defendió su postura con un argumento inesperado: “Soy muy de igualdad de género, y hay una correlación entre caballerosidad y machismo”.

Al final, el veredicto fue tan claro como contundente. “No tendría una segunda cita porque busco un hombre más tradicional”, dijo ella. Y él, sin muchas ganas de luchar, él cerró con diplomacia: “Estamos de acuerdo, no somos compatibles”.