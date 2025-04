Amelia Bono tiene el conjunto dos piezas que querrán todas las invitadas a bodas y que también vale para ir a la oficina

Amelia Bono en una imagen de sus redes sociales.

Una de las mejores cosas de la llegada del buen tiempo es que regresa la época de BBB, es decir, de bodas, bautizos y comuniones. Si bien estas reuniones familiares, o en ocasiones de amigos, son una gran oportunidad para reencontrarse y disfrutar de un día bonito enfundado en los mejores looks, en ocasiones pueden ser un quebradero de cabeza. Saber qué ponerse para una de estas citas no siempre es fácil, no solo porque en primavera el tiempo es bastante volátil, también porque son tantas las opciones que hay en el mercado que pueden llegar a abrumar.

Cuando eso sucede, lo mejor es echar un vistazo a las redes sociales de famosas e influencers, quienes siempre están al tanto de las últimas tendencias y pueden dar una pista de lo que se va a llevar. Ese es el caso de Amelia Bono, quien lleva bastante tiempo convertida en un icono de estilo para su más de medio millón de seguidores. De manera fiel, todas estas personas aplauden tanto los estilismos que comparte la hija del exministro José Bono, como de los consejos de estilo de vida que mejor le van a ella.

Amelia Bono con traje de Dew & Corch. (instragram.com/ameliabono)

En esta ocasión, Amelia ha querido mostrar un conjunto que es perfecto para las invitadas de esta temporada. Se trata de una opción que no solo es de lo más favorecedora por su color y corte, sino que además es de lo más ponible. Esto hace que sea una inversión segura y es que se podrá utilizar en más de una ocasión tanto en conjunto como por separado.

Se trata de un dos piezas de la firma Dew & Corch compuesto por chaqueta y pantalón en un estampado muy primaveral, de hojas, que combina tonos beiges y verdes.

El top es una chaqueta de tipo crop y estética oversize, con cuello de solapa cruzado y una manga corta acampanada a la que le da volumen la hombreras. Tiene un detalle de piping en la solapa, bocamanga y canesú. Se cierra al frente de forma cruzada con unos botones forrados a tono y en la espalda hay una terminación con canesú acabada en pico. Uno de sus puntos positivos es que está confeccionada 100% en algodón, el mejor tejido para cuando llega el calor. Se confecciona en tallas desde la XS hasta la XL y su precio es de 150 euros.

En cuanto al pantalón de este conjunto, es de talle alto, estética sastre y pata ancha, lo que hace que sea muy cómodo. También está confeccionado en un tejido estampado de algodón y cuenta con un pliegue delantero que aporta movimiento a la prenda. Se cierra al frente con una combinación de cremallera y botón cerrado. Al igual que la chaqueta, se fabrica en tallas desde la XS hasta la XL y cuesta 150 euros.

Las dos piezas se venden por separado y lo mejor es que se pueden combinar con otras prendas, dándole una nueva vida. En caso de adquirir el total look el precio ascendería a 300 euros. Además de en color verde, está la opción de comprarlo en una mezcla de un morado berenjena y beige.

Para combinarlo, a Amelia Bono ha optado por unas clásicas sandalias marrones, accesorios dorados de tamaño XL y un bolso de nácar muy original. La marca, sin embargo, aconseja “no usar accesorios de pedrería, lentejuela o similar que pueda engancharse y dañar el tejido”.