El jefe de un taller pide a un mecánico 4.000 euros a cambio de no despedirlo por su permiso de paternidad, sin saber que era grabado: “Si me los das, te quedas″

Enrique Oltra es abogado desde 1989, especializado en laboral, y asegura que en sus 36 años de experiencia pensaba haberlo visto todo, hasta que cayó en sus manos este caso. “Nunca he visto un atropello de tal tamaño y nunca he visto una prueba tan puesta en bandeja como la que puso este empresario a la hora de despedir a Mourat”. Así se llama el trabajador, cliente de Oltra.

El letrado, en un vídeo en su canal en TikTok, explica lo sucedido. Ocurrió en 2024. Mourat trabajaba en un taller como mecánico y llegado un día anuncia que va a ser padre. Como es habitual y con motivo de citas médicas de su mujer, de ecografías, pide permiso determinados días para poder acudir con ella. Cuando se acerca el parto, “su jefe empieza a ponerle todas las zancadillas del mundo”.

Las zancadillas terminan en que le comunica un despido y que le pagará “tres mil y pico euros”, y le asegura que cuando termine su permiso por paternidad puede regresar y le volverá a contratar. “Entonces, claro, Mourat se revuelve -relata Oltra- y le dice que no hay derecho a eso y que no está dispuesto a vender tan barato su puesto de trabajo, a llegar a ningún acuerdo”.

El audio

Una de las claves de esta disputa, que pudiera terminar en la palabra de uno contra la del otro, por tanto en falta de pruebas, es que, para que no ocurra esto, Mourat activó la grabación en su teléfono móvil, registrando la discusión. En este sentido, Oltra recuerda que “si eres partícipe de una conversación, se puede grabar”. Lo que revela ese archivo de sonido es contundente y, como anticipaba el abogado, sorprendente.

El jefe le dice a Mourat que si no quiere marcharse, que no lo haga, pero que no le va a pagar el permiso por paternidad. Trataba de engañarle y “comerle la conciencia”, haciéndole creerse un problema: en España, este permiso es costeado íntegramente por la Seguridad Social. El trabajador debe solicitarlo y, una vez aprobado, recibe el 100% de su base reguladora durante las 16 semanas.

Acto seguido, el jefe parece tener una idea que resolverá la situación, que no es otra que pedirle dinero a Mourat a cambio de no echarlo a la calle, una cifra todavía superior a la que ofreció él por el despido. “Si me das 4.000 euros, te quedas”, se oye en el audio, que Oltra reproduce. Le desliza que él también fue padre, pero que es autónomo y le tocó trabajar.

“Radical y flagrantemente nulo”

Este autónomo está metido en un buen lío. La vista ya ha tenido lugar, lo hizo después de Semana Santa. En caso de haberle despedido pero ateniéndose a la ley, le habría costado unos pocos miles de euros. Ahora, la cifra puede dispararse, ya que Mourat no solo perdió su empleo a días de ser padre, sino que, en consecuencia, se quedó sin la cuantía de ese permiso de paternidad.

“Yo imagino que a la magistrada le pasará lo mismo que a mí, que pensará que lo ha visto todo -continúa Oltra-. Yo jamás había oído nada parecido. Este despido no es que sea nulo, es que es radical y flagrantemente nulo. Están pisoteando los derechos del trabajador y le están discriminando por razón de su próxima paternidad”.

Una de las dudas para el letrado es de qué forma se cuantificará el daño moral, porque otros ya están calculados: “Era un chaval con un despido evaluado en 2.800 euros y se va a encontrar con una sorpresa. El día que se siente en el banquillo, va a tener un coste previo del orden de los 40.000 euros, porque va a tener que pagarle salarios, cotizar a la Seguridad Social y abonar el permiso de paternidad”.

“Es sencillo: haced las cosas bien”

“Y todo -opina el abogado- por un capricho, por una chorrada de no querer aguantar un derecho a ser padre, porque él, machito ibérico, dice que fue padre y nadie le ayudó. Son planteamientos antediluvianos de corte absolutamente fascista y que desde luego en el siglo XXI creemos que no se pueden permitir”.

Oltra anticipa que informará de la resolución del juicio y confía en que “este tipo de empresarios sean duramente castigados”. Para aquellos que se quejan de que abogados laboralistas quieren “hundirles”, añade: “Esto es muy sencillo -termina-, haced las cosas bien y nosotros nos limitaremos a decir que están bien hechas y no tendremos nada más”.