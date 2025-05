Nagore Robles recuerda cómo la sacaron del armario sin su consentimiento: “Fue Kiko Hernández, que llevaba 50 años en él”

Nagore Robles en el programa 'Al cielo con ellas'. TVE

Henar Álvarez ha recibido como una de sus últimas invitadas a Nagore Robles, que acudió al programa el pasado sábado para hablar de su actualidad y, de paso, recordar su pasado televisivo. Hasta hace poco, la vasca era uno de los rostros estrella de Telecinco, cadena que le dio la fama tras su paso por Gran Hermano. De eso ha pasado ya mucho tiempo y, por eso mismo, ha podido charlar con la presentadora de Al cielo con ellas de algunas de las etapas de su vida personal más interesantes.

Uno de los temas de la conversación ha sido el de su homosexualidad, pues la presentadora ha sido -y es- uno de los grandes referentes lésbicos en la televisión nacional. “¿Tú has vivido en la televisión algún momento en el que decir que eras lesbiana te penalizara?”, quiso saber Henar. Y aprovechando la ventana, Robles lanzó una críticas, que hoy día se sigue pensando que una mujer lesbiana va vestida con “camisas de cuadros” y conduciendo un camión. Algo que no es nada real. “Yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos”, afirmó en un momento de la charla.

A ella particularmente su condición sexual no le ha perjudicado en el trabajo, aunque sí a otras personas. Y pese a que no se ha sentido nunca señalada, sí que ha recordado quién fue el que puso su sexualidad en el punto de mira: Kiko Hernández. Según contó, el colaborador convirtió este aspecto de su vida en un tema más de Sálvame cuando ella aún no había hablado sobre esto con su familia.

“Lo cierto es que a mí me sacaron del armario”, recordó Nagore en el espacio de TVE, que se puede ver en La 2. “Lo hizo Kiko Hernández. ¡Manda pelotas! Me saca del armario un tío que llevaba 50 años en él”, dijo ya en tono de humor, recordando que no fue hasta el año 2023 cuando el ex de Gran Hermano desveló que tenía una relación con el actor Fran Antón, con quien está casado.

Nagore Robles en el programa 'Al cielo con ellas'. TVE

La vida amorosa de Nagore Robles

Durante un largo tiempo Nagore salió con la presentadora Sandra Barneda, desde 2016 a 2022. Formaron una de las parejas más mediáticas del momento y, durante esos cinco años, mostraron su amor en público, rompiendo prejuicios y convirtiéndose en un ejemplo para otras mujeres.

En la actualidad Nagore Robles está saliendo con Carla Flila, una influencer con la que comparte mucho contenido en redes, sin esconderse.

Sandra, por su parte, tiene una relación con Pascalle Paerel, una holandesa que es madre de una niña y es 15 años más joven que ella. De hecho, la diferencia de edad entre ambas es algo de lo que ha hablado en alguna ocasión, explicando que “a veces noto que somos de generaciones muy distintas”. La joven, que tiene 33 años, trabaja en la Ópera Nacional de los Países Bajos como bailarina, aunque es licenciada en Derecho.