La reseña “para reflexionar” de los clientes de un bar: el propietario tiene a dos camareros para 30 mesas

Un camarero trabaja en la terraza de un restaurante. (Freepik)

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es una jornada para reivindicar la mejora de las condiciones laborales y reconocer el esfuerzo de las personas que, con su trabajo, sacan adelante el país. Uno de los más necesitan este agradecimiento es el sector de la hostelería: las largas jornadas laborales, los sueldos insuficientes y la obligación de atender a clientes que muchas veces no son del todo respetuosos son algunas de las cosas a las que diariamente tienen que enfrentarse los camareros.

A través de sus redes sociales, Jesús Soriano, conocido en internet como Soy Camarero, pone en valor la importancia de estos trabajadores a la vez que denuncia las situaciones injustas con las que estos muchas veces se encuentran. Las reseñas que los clientes dejan puntuando los establecimientos que visitan son un claro ejemplo de que en ocasiones se generan disputas entre los consumidores y los trabajadores o el propietario del negocio.

Sin embargo, no siempre es así. Para conmemorar este día tan importante, Soy Camarero ha compartido con sus seguidores a través de TikTok una reseña en la que una clienta valoraba negativamente su experiencia en un determinado restaurante o bar. Pero esto no estuvo causado por la deficiente calidad en la comida, un servicio irrespetuoso por parte de los camareros o cualquier otra cuestión desagradable relacionada con estos aspectos, sino con la organización que el jefe realiza en su establecimiento.

“No vamos a volver ni lo vamos a recomendar”

"Esta reseña va dedicada especial y únicamente al gerente y jefe de este local“, comienza la reseña de la consumidora, que ha puntuado el local únicamente con una estrella. El establecimiento se encuentra “en pleno centro”, por lo que, teniendo en cuenta que puede recibir una gran cantidad de clientes, es importante “cuidarlo y ofrecer un servicio como merece”.

Sin embargo, destaca que solamente había “dos personas para una terraza” de grandes dimensiones y con muchas mesas, lo que impide que se pueda “ofrecer un servicio como el que este bar requiere”.

La clienta expone que le hubiese gustado que, teniendo en cuenta que la carta del negocio es “bastante extensa”, hubiese habido los suficientes trabajadores como para poder pedirles que se la explicaran detalladamente para saber con un mayor criterio qué consumir. Esto, con solamente dos personas “por 30 mesas, es imposible”.

La reseña reivindica la importancia de “dar un buen servicio”, para lo que es necesario “cuidar a los trabajadores, que son los que principalmente te brindan una buena experiencia”. Por ello, sacar adelante un proyecto ambicioso como el que describe la clienta “requiere de mucha implicación”, y no sirve únicamente con tener en cuenta el “diseño y escaparate”.

La consumidora finaliza su valoración indicando que, debido a que no pudo recibir un servicio adecuado al sitio en el que se encontraba, se fue muy descontenta, por lo que “no vamos a volver ni lo vamos a recomendar”. Aunque no vivió ninguna experiencia desagradable, el hecho de ver que los trabajadores no eran suficientes para atender tal volumen de clientes fue suficiente para que el establecimiento no cumpliese sus expectativas.

Soy Camarero explica que “esta reseña es para que nosotros la aplaudamos”, ya que permite reflexionar sobre la importancia de cuidar al trabajador, ser consciente de lo que implica llevar un bar y poner a disposición de los camareros toda la ayuda necesaria para que el servicio salga adelante con una gran calidad.