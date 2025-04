Un empresario hostelero busca un encargado de local, pero con convenio de ayudante de cocina: “Vaya morro”

Dos camareros en un restaurante (Shutterstock)

El sector de la hostelería es uno de los más castigados para sus trabajadores. Muchos camareros se enfrentan a ofertas en las que se solicitan largas jornadas laborales por sueldos insuficientes, así como condiciones que les vinculan casi durante toda la semana al trabajo. A través de las redes sociales, cada vez son más las personas que se han alzado como portavoces para denunciar esta situación.

Lucía García Tamarit trabaja en recursos humanos, concretamente en la empresa Hotlist, dedicada a la selección y gestión de equipos para hostelería. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@luuciagarciatamarit), la experta ha explicado una situación con la que se ha encontrado con un cliente que buscaba ofrecer un convenio por debajo del puesto que solicitaba: “Un cliente me ha pedido un encargado de local, pero con un convenio de ayudante de cocina. O sea, vaya morro”.

La profesional ha señalado que este es uno de los motivos por el que en muchos negocios no se encuentra personal: “Yo puedo entender, obviamente, que los impuestos son altos, pero la realidad es que no te puedes quejar de que no encuentras personas si después estas son las condiciones que ofreces”. Gracias al auge de este debate a través de internet y las redes sociales, entre otros, “los empleados hoy en día tienen claro lo que valen, la sartén la tienen cogida por el mango”; por ello, los propietarios de los establecimientos deben hacer frente a este cambio en la mentalidad y empezar a modificar sus condiciones.

La respuesta de recursos humanos

“Si buscamos un puesto de responsabilidad, con experiencia, con cierta formación, que cuando llegue sepa lo que tenga que hacer, eso hay que pagarlo”, destaca la joven de recursos humanos. Además, no es la primera vez que se enfrenta a esta situación, ya que en su empresa les han pedido a veces “un encargado, pero que empiece como ayudante de cocina y que de forma natural vaya creciendo”.

Cuando, después de su petición, le presentan un ayudante de cocina, critican que no tenga experiencia: “Claro, si quieres experiencia, toca pagarla. Las cosas como son”, responde Lucía García.

Tras la solicitud del cliente, la empresa podría haber tomado la decisión de no tomar en cuenta el encargo y simplemente rechazarlo. Sin embargo, la captadora explica que lo que le dijeron fue que no trabajaban con esas condiciones y las negociaron para que fueran “justas”. Esto hizo que el cliente las mejorase tras ver “que esto es una realidad, que son unos mínimos”: “Ahora ya tenemos encargado de local”.

La historia de Lucía es el ejemplo de que en el sector de la hostelería aún a veces no se respetan los convenios y muchos empleadores buscan vacíos legales o directamente ilegalidades para que la contratación del personal les salga más barata. Además, a esto se suma el hecho de que muchos camareros superan en varias horas su jornada laboral, viéndose forzados a adaptarse a las solicitudes del cliente si el encargado o el propietario del establecimiento así lo exige.