Los hermanos Estopa van a ‘La Revuelta’ a decir que el desnudo de Leiva es “feo”, a animar a los jóvenes a hacer ‘takeos’ en el Metro, y dan un mensaje tranquilizador: “Nunca nos vamos a separar”

Los hermanos Estopa visitan 'La Revuelta' (RTVE)

Esta noche han ido a La Revuelta los que, muy probablemente, sean los hermanos más apreciados de España: David y José, los Muñoz, los Estopa. No sin antes recibir un repaso de - por suerte, solo algunos de - los posibles candidatos al papado de la mano de Jorge Ponce, que desde el pasado 21 de abril solo habla de una cosa, con su “paporra”; y un largo - con razón - agradecimiento de Bezos al personal del Hospital de La Paz, aprovechando para reivindicar la Sanidad Pública.

Primero ha llegado José, el solo, y se anticipaba decepción, pero luego se ha tirado el otro, David, por el tobogán. Malas noticias para sus fans: los Estopa están mayores, más o menos, y empiezan a tener secuelas, porque José tiene una hernia discal y va con pijama para estar por casa, aunque duerme “en gayumbos y una camiseta cómoda”. Broncano, generoso con su Cconsejo, recomienda dormir “a cara perro”. David (Muñoz), por su parte, no se quita los calcetines en ningún momento, ni para dormir, para disgusto del público, a lo que el músico ha añadido que “pues de follar ni hablamos, entonces. Porque también con calcetines”. Broncano dice que para eso él también, de vez en cuando, no por gusto sino porque “le sudan los pies”.

Los Estopa tunean una señal de STOP para Broncano (RTVE)

“Nunca nos vamos a separar”

David (Muñoz) dice que le “encanta hacer el gilipollas”. De improvisto, además, porque un segundo antes estaban hablando de mirar las estrellas. Broncano dice que eso es, quizás, lo que les ha llevado al éxito - y no parece que lo haga de broma - aunque luego, entre los tres, se ponen de acuerdo en que hay dos tipos: uno que cae bien, y otro que da rabia. Broncano no ha aclarado a qué tipo se refería. No ha habido tiempo para reflexionar al respecto: los hermanos se han sacado unos botes de pintura y le han tuneado al presentador una señal de STOP, que ha pasado a ser marca EstopA.

Los hermanos también están de acuerdo en que el desnudo de Leiva - porque parece que Broncano no pierde ocasión para enseñarle la foto a cualquiera que se le acerque - es feo, aunque luego han querido arreglarlo un poco asegurando que “es un cielo de tío”. Dicho esto, después de recordar algunos grupos que llegaron al éxito más o menos cuando lo hicieron ellos, David (Muñoz) ha acabado por decir que es “Team Leire”, aunque su “amor es Amaia”. En relación con la “trama LODV”, Broncano les ha dado un hipotético: ¿Quién se llevaría todo si se separasen en algún momento? “Las letras, al 50%, la música al 50%, a tomar por culo”, asegura David, aunque también ha querido tranquilizar con un “Nunca nos vamos a separar, eh, mi hermano y yo". José ha dejado claro que sería casi traumático, recordando el momento en que se ha visto solo al escenario.

David (Muñoz) lamenta el paso del tiempo, no por ningún motivo habitual sino porque ya no puede ponerse camisetas “graciosas” y porque le salen “canas en los huevos”, aunque luego se ha desmentido sobre esto último, sobre lo cual Broncano ha expresado sus dudas con un “a verlos” que el músico parecía - para disgusto, o quien sabe, de Broncano - dispuesto a complacer. En otra línea: Estopa anima a los jóvenes a takear (firmar) en las paredes del metro, recordando sus tiempos mozos en el Metro de Barcelona. David (Muñoz) firmaba como Power, rememora, y José o no lo hacía o no lo ha querido compartir. Para cerrar su paso por La Revuelta, los Muñoz han accedido a la petición del público y han interpretado dos de sus himnos más icónicos, “Como Camarón” y “Tu Calorro”; pero no sin antes conseguir entradas gratis para que el público de La Revuelta pueda verles en el festival Río Babel de Madrid.