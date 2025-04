La abogada de Dominique Pelicot es condenada a un año de suspensión por el Comité de Disciplina: vulneró normas deontológicas y dirigió actividades no autorizadas

La abogada de Dominique Pelicot, Nadia El Bouroumi (Instagram)

El Consejo Regional de Disciplina de los Abogados del Tribunal de Apelación de Nîmes ha sancionado con un año de suspensión del ejercicio de la abogacía a Nadia El Bouroumi, una figura ampliamente conocida en Francia por su presencia mediática y su estilo poco convencional dentro del mundo jurídico. La sanción, anunciada por la propia letrada en sus redes sociales, se ha producido tras su polémica participación en el mediático juicio del caso de violación múltiple de Gisèle Pelicot como abogada de Dominique Pelicot.

Un caso que sacudió a Francia

Gisele Pelicot habla con la prensa a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Aviñón, sur de Francia, jueves 19 de diciembre de 2024. (AP foto/Lewis Joly)

El proceso judicial en torno a Gisèle Pelicot ha sido uno de los más estremecedores y significativos de los últimos años en Francia. Durante casi una década, Pelicot fue drogada sistemáticamente por su marido, Dominique Pelicot, quien permitía que decenas de hombres la violaran mientras ella se encontraba inconsciente. En total, fueron identificados más de 50 agresores que, según la acusación, actuaban con pleno conocimiento de que la víctima no podía dar su consentimiento.

El caso salió a la luz cuando Gisèle Pelicot logró escapar de su entorno y presentar una denuncia, y desde entonces ha decidido no mantener el anonimato, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Exigió un juicio público y ha declarado en múltiples ocasiones que “la vergüenza debe cambiar de lado”, en referencia a los acusados. El juicio, que se celebró en Aviñón en 2024, concluyó con la condena de su marido a 20 años de prisión por violación agravada, y de los demás acusados a penas que oscilan entre 3 y 15 años. La repercusión del caso ha sido tal que incluso ha sido propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz.

Actitud polémica de la abogada defensora

Nadia El Bouroumi, que representaba a Dominique Pelicot durante el proceso, generó una ola de críticas por su comportamiento dentro y fuera de la sala de vistas. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene decenas de miles de seguidores, la abogada compartía comentarios y vídeos sobre el desarrollo del juicio, en ocasiones grabados desde su coche y acompañados de música pop. Uno de los momentos más polémicos se produjo el 20 de septiembre, cuando publicó un vídeo bailando al ritmo de “Wake Me Up Before You Go-Go”, que fue percibido por gran parte de la opinión pública como una falta de respeto hacia la gravedad del caso.

Un grupo feminista se reunió el 19 de octubre en Montpellier, sur de Francia, para respaldar a Gisele Pelicot, en medio de su juicio por violación masiva. (EFE)

Aunque El Bouroumi negó haberse burlado de la víctima, afirmando que sus publicaciones eran “una forma de exteriorizar la presión del proceso”, el incidente generó una gran polémica por el comportamiento carente de profesionalidad y eticidad de la abogada en un caso como el de la violación múltiple y continuada de Gisèle Pelicot.

Sanción por infracciones previas

Pese a que su comportamiento durante el juicio ha sido objeto de duras críticas, la sanción impuesta por el Consejo de Disciplina responde a infracciones cometidas antes del proceso. Según la emisora Ici Vaucluse, la letrada fue declarada culpable de vulnerar las normas deontológicas de la profesión al figurar como accionista mayoritaria de una empresa dedicada al coaching, una actividad ajena a la práctica legal. También se le reprochó haber presidido una sociedad mercantil con actividades propias de la abogacía sin estar registrada en el Colegio de Abogados.

Además, fue sancionada por un altercado con otra abogada en el tribunal de Évry en mayo de 2023. No obstante, fue absuelta de una de las acusaciones más mediáticas: la de haber grabado imágenes en una sala de vistas y publicarlas en redes sociales, por falta de pruebas concluyentes.

Durante el periodo de suspensión, El Bouroumi no podrá ejercer como abogada ni ocupar ningún cargo en el Colegio de Abogados ni en el Consejo Nacional de la Abogacía. Asimismo, deberá completar 20 horas de formación ética como parte de la sanción impuesta.