Un fallo eléctrico paraliza la elección de plazas de la Formación Sanitaria Especializada

Tras meses de espera, este miércoles 23 de abril estaba previsto que arrancase la selección de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE). El sistema de residencias que forma a futuros médicos, farmacéuticos y enfermeras, entre otros arrancaba a las 8:45 horas para las más de 27.697 personas que aprobaron el examen el pasado 25 de enero, pero el proceso, tanto presencial como telemático, se ha visto interrumpido debido a un fallo eléctrico, sin previsiones de cuándo se solucionará.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la incidencia se habría producido durante la madrugada del miércoles. El fallo eléctrico ha afectado al sistema de refrigeración del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), lo que ha provocado un sobrecalentamiento y la caída temporal de los servicios alojados en dicha infraestructura. “Estamos restaurando el sistema para poder comenzar el proceso con normalidad. Comunicaremos la hora de inicio con tiempo suficiente para garantizar el normal desarrollo del mismo”, ha anunciado el ministerio en redes sociales.

El fallo no solo afecta a la FSE: actualmente no funciona el sistema de tarjeta sanitaria y receta electrónica interoperable entre comunidades autónomas. Esto implica que los españoles no pueden retirar medicación ni pedir una cita sanitaria fuera de su comunidad autónoma de residencia. “Desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas y los colegios farmacéuticos para mitigar los efectos de esta situación y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”, han asegurado.

Física, Química, Biología y Psicología, las ramas de la salud más afectadas

El proceso de selección de plazas de la Formación Sanitaria Especializada debía dar comienzo este miércoles 23 de abril a las 8:45 horas, para culminar el próximo 5 de mayo con los graduados de Medicina. Esta mañana, abrían el procedimiento los aspirantes de las especialidades de Química, Radiofísica Hospitalaria y Biología, un total de 1.475 personas que han visto interrumpida la adjudicación. Son tres de las oposiciones más complejas, pues tan solo hay 60 puestos disponibles para Biología, 24 para Química y 43 para los aspirantes de Física.

El fallo electrónico supondrá previsiblemente el retraso en la selección de Psicología, programada para las 12:00 horas de este miércoles y para las que hay 247 plazas disponibles para 3.220 personas con número de orden. Esta tarde, a las 16:00 horas, estaba programado también el comienzo de la adjudicación de plazas para la residencia de Enfermería (EIR), a la que se presentan 7.922 graduados para 2.108 plazas disponibles entre las diferentes especialidades.

Las personas afectadas recibirán comunicaciones individualizadas por correo electrónico una vez se solucione la incidencia, con una nueva hora de inicio del proceso.