Un español viaja con su pareja a Egipto y critica lo incomoda que le hicieron sentir a ella: “Todos los días. Súper desagradable”

“Lo incómoda e intimidada que se ha sentido mi novia en Egipto no tiene ni pies ni cabeza”, abre su video @archieted0, un creador de contenido que cuenta con 2,8 millones de seguidores en TikTok. Traslada una advertencia a sus seguidores: “Si eres una chica y vienes a Egipto, este vídeo te interesa”, asegura. Según cuenta, “desde el minuto uno que llegamos al Cairo nos empezaron a seguir quince chavales por la calle gritándole cosas, haciéndole gestos y haciéndole sentir súper intimidada”, una experiencia sin duda estresante y potencialmente traumática para cualquiera. “Prácticamente todos los hombres por la calle se le quedan mirando fijamente, pero no de manera amable, con una sonrisa, sino con una cara que da asco”.

Según cuenta, “el otro día me despegué de ella durante un minuto para cruzar la calle y comprar una botella de agua”, lo normal, una situación que no debería tener nada de problemática. No fue así, sin embargo: “Pues en ese minuto que me despegué de ella, se le acercó un hombre súper cerca, haciéndole sentir súper incómoda y diciéndole un montón de cosas”. No se queda ahí, además, sino que “de mientras pasó una furgoneta con cuatro tíos dentro y todos le gritaron algo”. Y esto no pasó, además, en algún lugar multitudinario, sino que “sucedió en un pueblo en medio del desierto. O sea, que no es solo en la ciudad”.

El creador de contenido comparte que “si eres una chica, lo último que te recomiendo es venir a Egipto sola”, por lo desagradable y potencialmente peligroso de la situación. También expresa que cualquiera debe tener esa expectativa: “Si vais a venir en grupo, que sepáis que esto es algo que perfectamente os puede pasar”.

No fue, además, una situación aislada, sino que “ha sido constante todos los días, múltiples veces al día”. Para el influencer, ha sido “una experiencia súper desagradable ver como tiene que suceder esto”, expresa, añadiendo que “obviamente muchísimo más para Ángela (su pareja)”, que es quien ha recibido toda esa atención indeseada y negativa. “No se lo deseo a nadie”, sentencia el creador de contenido antes de concluir con un “si vais a venir a Egipto, tenedlo bastante en cuenta. Que es muy bonito, pero esta cara de la moneda no es nada agradable”.

Por desgracia, casos como este no son exclusivos de Egipto (y se puede visitar el país y no toparse con una situación de esta naturaleza): en distintas medidas y grados variados de violencia, lo cierto es que es una realidad que puede darse - y se da - en cualquier parte del mundo; y puede ser cometida por cualquiera, independientemente de su contexto sociocultural. Tampoco será una anécdota sorprendente para muchos, no por Egipto, sino porque el testimonio de @archieted0 es uno entre muchísimos más. Con toda probabilidad, la mayoría de mujeres habrá vivido una experiencia similar. Y quien haya tenido la fortuna de no haberse visto víctima de acoso callejero, seguramente conozca a alguien que no haya tenido tanta suerte, a pesar de los esfuerzos de los colectivos sociales por concienciar a la población al respecto.