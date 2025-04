Preocupación por Frank Cuesta, ingresado de urgencia tras la picadura de una cobra: las consecuencias en su salud

Frank Cuesta, ingresado de urgencia tras la picadura de una cobra (Javi Oliveira / Twitter, ahora X)

Crece la preocupación por Frank Cuesta, quien se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario de Tailandia tras recibir la picadura de una cobra. Ha sido su amigo Javi Oliveira quien ha anunciado esta amarga noticia a través de sus redes sociales.

En los últimos meses, el rostro del herpetólogo se ha situado en el centro de los focos debido a sus diferentes disputas con su expareja, Yuyee Alissa Intusmith, así como por su proceso legal con el Santuario Libertad. La situación judicial que atravesaba en el país asiático era tal que, incluso, se vio en la obligación de cerrar su canal en YouTube, donde acumula más de 4 millones de seguidores.

“No estoy bien anímicamente. Probablemente, acabe en la cárcel o deportado. Me tengo que ir del país (...). Esto me puede reventar todo”, afirmó el pasado 11 de abril en el que, a día de hoy, es su último vídeo en la plataforma. "Llega un momento en el cual tienes que desaparecer porque estás haciendo más mal que bien a la gente que quieres, y a mis hijos les ha cambiado la vida completamente en el último año. Tengo que dar un paso atrás y tengo que desaparecer, no sé si es para siempre o durante un tiempo... Hasta que las cosas estén mejor", detalló el leonés, haciendo hincapié en que “todo lo que pasa a nivel mediático y a nivel judicial, les está afectando mucho a mis tres hijos. Están jodidos y preocupados”.

Frank Cuesta en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Las consecuencias que provoca una picadura de cobra

Tan solo ocho días después de despedirse de sus seguidores, se conoce que el que fuera presentador de Frank de la jungla se encuentra haciendo frente a un duro bache en su salud que podría tener consecuencias fatales en su cuerpo. “Frank Cuesta se encuentra en el hospital en estos momentos tras la mordedura de una cobra escupidora”, ha revelado Javi Oliveira este viernes, 18 de abril, a través de su cuenta de Instagram y Twitter, ahora X.

Además, el creador de contenidos ha acompañado esta información con dos imágenes en la que se puede ver al extenista postrado en la camilla de un centro médico y luciendo la habitual bata azul propia de los pacientes ingresados. No obstante, lo que más ha llamado la atención de dichas imágenes ha sido el aspecto del naturalista.

Frank Cuesta, ingresado de urgencia tras la picadura de una cobra (Jose Oliveira / Twitter antes X)

La picadura de la cobra escupidora ha provocado que el rostro de Frank Cuesta se haya hinchado por el veneno que este tipo de serpiente contiene en sus colmillos. Por el momento, no se han conocido nuevos detalles sobre la evolución del también entrenador de tenis, ni mucho menos de las consecuencias que podría acarrear tras la mordedura de la cobra escupidora. No obstante, se conoce que las mordeduras de este tipo de animales provocan dolor, hinchazón, mareos, náuseas e, incluso, puede conllevar ceguera en caso de contactar con los ojos.

La situación ha causado una gran preocupación entre los seguidores del herpetólogo, quienes les han trasladado su cariño y apoyo en esta situación y, además, le han deseado una pronta recuperación. Por el momento, habrá que esperar a que salgan a la luz nuevos datos sobre su estado para conocer con exactitud cómo se encuentra y cuál es la evolución del contratiempo que ha sufrido.