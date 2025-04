Frank Cuesta se despide de sus seguidores y cierra su canal de YouTube: “Anímicamente no estoy bien”

Frank Cuesta, en su canal de YouTube. (youtube.com/santuariolibertad)

Estas semanas tan tumultuosas han terminado pasando factura a Frank Cuesta. Tras mucho meditar qué hacer tras haber sido detenido y denunciado tanto por su exmujer, Yuyee, como por un denunciante anónimo, el leonés ha optado por empezar a cerrar puertas.

Así lo ha anunciado en su canal de YouTube, donde en un extenso vídeo de 20 minutos ha desvelado que pone punto final a su paso por esta plataforma.

“Es uno de los vídeos más duros que he hecho y que haré en mi vida. (...) Anímicamente no estoy bien, estoy jodido, mucho", se escucha decir a Cuesta, que es consciente de que “no estoy donde tengo que estar ahora mismo; ni en mi mente, ni en mi ilusión, ni en motivación”.

Esta decisión no solo la toma por él mismo, también por sus hijos, a quienes atacaron verbalmente sin tener nada de culpa. Pero también a su pareja, Paloma, que se ha visto igualmente envuelta en la polémica. “La gente que más quiero son ellos y Paloma, con lo cual lo he estado pensando durante varias semanas y tengo que dar un paso atrás“, ha asegurado.

Frank Cuesta en su canal de YouTube. (youtube.com/@santuariolibertad)

Y mientras que él empieza a retirarse del foco mediático, Paloma da un paso al frente, según ha desvelado: “Está haciendo muchos más vídeos, está siendo la protagonista”. También su hijo Zape, quien ha abierto su propio canal de YouTube, en el que ha debutado en un vídeo acompañado de su padre y de Paloma, con los que se adentra en la selva tailandesa. Ellos serán los encargados de seguir mostrando las novedades de su santuario.

Pero la conclusión más dura a la que ha llegado no es esa, sino darse cuenta de que tendrá que abandonar Tailandia. “No soy mala persona, pero probablemente acabe en la cárcel o deportado. Me tengo que ir del país (…). Esto me puede reventar del todo", se ha lamentado.

Con respecto al santuario, ha tomado la decisión de que estará mejor en otras manos. “Tiene cuatro años, compramos la tierra y esto queda para mis hijos y para Paloma. Lo que no puedo hacer es seguir estando ahí por mi ego o por mis ganas de hacer cosas, en ese sentido de estar delante de la cámara”. “Esto no es solo contra mí. Van a hacer daño a muchas personas y a muchos animales. Es algo sucio y ruin”, ha denunciado Frank en el vídeo, recalcando que pese a todo está “ayudando en todo” lo que pueda a su familia.

Paloma y Frank Cuesta, en uno de sus vídeos de Youtube

“Llega un momento en el cual tienes que desaparecer porque estás haciendo más mal que bien a la gente que quieres, y a mis hijos les ha cambiado la vida completamente en el último año. Y no quiero señalar a nadie, pero son mis acciones las que llevan a la gente más cercana a pasarlo mal", ha seguido. “Tengo que dar un paso atrás y tengo que desaparecer, no sé si para siempre o durante un tiempo... Hasta que las cosas estén mejor, pero llega un momento que no puedo más. Les estoy haciendo daño porque todo lo que pasa a nivel mediático, todo lo que pasa a nivel judicial, les está afectando mucho a mis tres hijos, están jodidos y preocupados, sin querer les hago daño por lo mismo. Porque soy un zoquete a veces".

Y aunque va a cortar esta vía de comunicación con sus seguidores, Frank ha afirmado en el video que “seguramente un día hable de todo lo que ha pasado aquí. O no. Pero el día que pueda hacerlo libremente la gente se sorprenderá de lo que he tenido que pasar en el último año (...). Han pasado cosas innecesarias y aquí nadie gana ni pierde (...). Hace unos días decía que me han roto, pero ahora considero que el máximo responsable de todo lo que ha pasado soy yo”